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Пеевски обяви кампания срещу корупцията и обвини властта в авторитаризъм

Пеевски обяви кампания срещу корупцията и обвини властта в авторитаризъм
БТА

Лидерът на ДПС представи инициативата "ЩИТ за хората" и отправи остри критики към управлението на Румен Радев

Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви началото на национална кампания под надслов "ЩИТ за хората", насочена срещу корупцията, злоупотребите с публични средства и лошото управление. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

Инициативата обединява народните представители, кметовете и общинските съветници на ДПС с цел засилване на контрола върху разходването на държавните и общинските средства.

В обръщение към годишната среща на Сдружението на общините "Толерантност" Пеевски отправи остри критики към правителството на Румен Радев.

"Категоричното мнозинство, което би трябвало да носи стабилност, по-скоро носи белезите на авторитаризъм, без необходимата компетентност и отговорност, съответни на тази парламентарна тежест", заяви той.

Лидерът на ДПС обвини управляващите, че прикриват сигнали за корупция и злоупотреби, като отправи обвинения и към Министерството на вътрешните работи.

"МВР е овладяно и превърнато в новата Държавна сигурност - старите методи, с нови господари - сплашвания, политически преследвания, показни акции срещу политически неудобни на властта", посочи Пеевски.

Той разкритикува и икономическата политика на правителството, свързвайки я с поскъпването на стоките, услугите, горивата и енергията.

Кметовете от сдружение "Толерантност" подкрепиха инициативата с декларация, в която се обявяват против непрозрачните договори, злоупотребите с публични средства и съкращенията в администрацията, които според тях водят до оскъпяване на услугите за гражданите.

Кампанията "ЩИТ за хората" ще бъде насочена към контрола върху разходването на средства в министерствата, държавните агенции, фондовете, държавните дружества и общините.

"Нашата цел е ясна: охрана на финансовия ресурс на държавата, в името на това средствата за гражданите да достигат до техните нужди, а злоупотребите да бъдат разкривани и пресичани навреме", се посочва в декларацията.

В годишната среща на сдружението, проведена в София, са участвали над 40 кметове и представители на общини.

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