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Пеевски: Готви се подписване на анекси за „Хемус“ на три пъти по-високи цени

Пеевски: Готви се подписване на анекси за „Хемус“ на три пъти по-високи цени
БТА

ДПС ще настоява за прозрачност при разходването на публичните средства и ще огласява действия, които според него се прикриват от обществеността

Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че партията ще предложи средствата, предвидени за големи инфраструктурни разходи, да бъдат насочени към отбраната, сигурността на гражданите и компенсации за високите цени на енергията и храните.

Той обвини управляващите, че подготвят мащабни разходи през АПИ и анекси по договорите за автомагистрала „Хемус“, които според него са на значително по-високи цени.

„Готви се подписване на анекси за „Хемус“ на три пъти по-високи цени. Увеличават се с 300% цените, мантинелите със 170%. Всичко е на тъмно, всичко е камуфлирано“.

Лидерът на ДПС обвини управляващите, че отлагат разходите до приключването на изборите, и заяви, че според него средствата са предназначени за облагодетелстване на определени фирми и олигархични кръгове.

„Ще направим предложение всичките тези милиарди да отидат за отбрана, за българските граждани, за тяхната сигурност, за енергийни компенсации и за компенсации за чудовищните цени на храните“.

Пеевски заяви още, че ДПС ще настоява за прозрачност при разходването на публичните средства и ще огласява действия, които според него се прикриват от обществеността.

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