Пеевски: Готви се подписване на анекси за „Хемус“ на три пъти по-високи цени

Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че партията ще предложи средствата, предвидени за големи инфраструктурни разходи, да бъдат насочени към отбраната, сигурността на гражданите и компенсации за високите цени на енергията и храните.

Той обвини управляващите, че подготвят мащабни разходи през АПИ и анекси по договорите за автомагистрала „Хемус“, които според него са на значително по-високи цени.

„Готви се подписване на анекси за „Хемус“ на три пъти по-високи цени. Увеличават се с 300% цените, мантинелите със 170%. Всичко е на тъмно, всичко е камуфлирано“.

Лидерът на ДПС обвини управляващите, че отлагат разходите до приключването на изборите, и заяви, че според него средствата са предназначени за облагодетелстване на определени фирми и олигархични кръгове.

„Ще направим предложение всичките тези милиарди да отидат за отбрана, за българските граждани, за тяхната сигурност, за енергийни компенсации и за компенсации за чудовищните цени на храните“.