Пеевски обвини Демерджиев, че всява паника, и поиска прокурорска проверка

Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата заради публични изявления на вътрешния министър Иван Демерджиев. Според Пеевски министърът създава тревога сред гражданите, като допуска връзка между проверките около неговите полети и поредицата от бомбени заплахи срещу институции в страната.

Повод за реакцията са изказвания на Демерджиев, според когото вълните от заплашителни съобщения съвпадат с публичното оповестяване на информация за полетите на Пеевски. Министърът е уточнил, че не обвинява пряко лидера на ДПС, но вижда закономерност, която заслужава внимание.

В разпространена до медиите позиция Пеевски категорично отхвърля подобна връзка и определя предположенията като несъстоятелни.

"Бе премината границата, отвъд която Демерджиев започна да се заиграва със страховете и тревогите на хората", заявява лидерът на ДПС.

По думите му вътрешният министър използва служебното си положение, вместо да постави сигурността и спокойствието на гражданите на първо място.

Пеевски съобщава, че ще поиска прокуратурата да провери твърденията на Демерджиев. Той настоява, че полетите, за които се води публичен дебат, са заплатени от него и семейството му.

Лидерът на ДПС обвинява министъра, че използва страховете на обществото за политически цели, като подчертава, че представителите на властта трябва да се ръководят от интересите на гражданите.

Напрежението между двамата се развива на фона на продължаващото разследване на бомбените заплахи срещу училища, детски градини, летища и държавни институции.

На 11 октомври директорът на дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП старши комисар Владимир Димитров съобщи, че в последната вълна от заплашителни имейли е отправена и персонална закана срещу Иван Демерджиев.

Разследващите проверяват произхода на съобщенията, които се изпращат чрез компрометирани електронни пощи от различни държави. Към момента няма установен извършител и не е доказана връзка между заплахите и полетите на Пеевски.

Сезирането на прокуратурата представлява нов етап в публичния спор между двамата, докато проверките по бомбените заплахи продължават.