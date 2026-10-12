Новини
Търси
Подкаст
Политика

Пеевски обвини Демерджиев, че всява паника, и поиска прокурорска проверка

Пеевски обвини Демерджиев, че всява паника, и поиска прокурорска проверка
БТА

Лидерът на ДПС отрича връзка между полетите си и заплахите срещу обществени сгради и настоява за проверка на изявленията на вътрешния министър

Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата заради публични изявления на вътрешния министър Иван Демерджиев. Според Пеевски министърът създава тревога сред гражданите, като допуска връзка между проверките около неговите полети и поредицата от бомбени заплахи срещу институции в страната.

Повод за реакцията са изказвания на Демерджиев, според когото вълните от заплашителни съобщения съвпадат с публичното оповестяване на информация за полетите на Пеевски. Министърът е уточнил, че не обвинява пряко лидера на ДПС, но вижда закономерност, която заслужава внимание.

В разпространена до медиите позиция Пеевски категорично отхвърля подобна връзка и определя предположенията като несъстоятелни.

"Бе премината границата, отвъд която Демерджиев започна да се заиграва със страховете и тревогите на хората", заявява лидерът на ДПС.

По думите му вътрешният министър използва служебното си положение, вместо да постави сигурността и спокойствието на гражданите на първо място.

Пеевски съобщава, че ще поиска прокуратурата да провери твърденията на Демерджиев. Той настоява, че полетите, за които се води публичен дебат, са заплатени от него и семейството му.

Лидерът на ДПС обвинява министъра, че използва страховете на обществото за политически цели, като подчертава, че представителите на властта трябва да се ръководят от интересите на гражданите.

Напрежението между двамата се развива на фона на продължаващото разследване на бомбените заплахи срещу училища, детски градини, летища и държавни институции.

На 11 октомври директорът на дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП старши комисар Владимир Димитров съобщи, че в последната вълна от заплашителни имейли е отправена и персонална закана срещу Иван Демерджиев.

Разследващите проверяват произхода на съобщенията, които се изпращат чрез компрометирани електронни пощи от различни държави. Към момента няма установен извършител и не е доказана връзка между заплахите и полетите на Пеевски.

Сезирането на прокуратурата представлява нов етап в публичния спор между двамата, докато проверките по бомбените заплахи продължават.

Още по темата

Иван Демерджиев: Заплахите съвпадат с разкритията за Пеевски

Иван Демерджиев: Заплахите съвпадат с разкритията за Пеевски

Заплашиха вътрешния министър Иван Демерджиев в имейлите за бомби

Заплашиха вътрешния министър Иван Демерджиев в имейлите за бомби

Пеевски към Демерджиев: Нощем вместо за жена си, мисли за мен

Пеевски към Демерджиев: Нощем вместо за жена си, мисли за мен

Пеевски за Демерджиев: Той е просто един лъжец

Пеевски за Демерджиев: Той е просто един лъжец

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Тристранката не постигна съгласие по предложения за промени в Кодекса на труда

Тристранката не постигна съгласие по предложения за промени в Кодекса на труда

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Димитър Стоянов: Не се предвиждат нови операции в района на атакуваните два кораба в Черно море

Димитър Стоянов: Не се предвиждат нови операции в района на атакуваните два кораба в Черно море

Илияна Йотова за Ива Михайлова: Писах на г-жа Силяновска, тя не ми отговори

Илияна Йотова за Ива Михайлова: Писах на г-жа Силяновска, тя не ми отговори

Илияна Йотова: Мир на цената на капитулация на Украйна, не е приемлив

Илияна Йотова: Мир на цената на капитулация на Украйна, не е приемлив

Водещи

Операция "Прометей": Цигари за 1,6 млн. евро били скрити зад корнфлейкс и кадаиф

Операция "Прометей": Цигари за 1,6 млн. евро били скрити зад корнфлейкс и кадаиф

  • Преди 3 минути
14-годишен ученик е задържан във Франция след стрелба в училище

14-годишен ученик е задържан във Франция след стрелба в училище

  • Преди 6 минути
Тристранката не постигна съгласие по предложения за промени в Кодекса на труда

Тристранката не постигна съгласие по предложения за промени в Кодекса на труда

Роналдо сравни съперничеството с Меси с легендарен дуел във Формула 1

Роналдо сравни съперничеството с Меси с легендарен дуел във Формула 1

  • Преди 12 минути
ЕС договори нови санкции, удря балистичната програма на Русия

ЕС договори нови санкции, удря балистичната програма на Русия

  • Преди 20 минути
Какво решиха на днешното заседание на НСТС

Какво решиха на днешното заседание на НСТС

Оже-Алиасим пречупи Кареньо-Буста, Циципас обърна Фриц в Шанхай

Оже-Алиасим пречупи Кареньо-Буста, Циципас обърна Фриц в Шанхай

  • Преди 32 минути
Марта Кос смъмри Косово

Марта Кос смъмри Косово

  • Преди 37 минути
Локомотив Пловдив отвори дарителски сметки след оттеглянето на Крушарски

Локомотив Пловдив отвори дарителски сметки след оттеглянето на Крушарски

  • Преди 50 минути
Голямата битка за Сената на САЩ: Демократите с шанс да спечелят мнозинство

Голямата битка за Сената на САЩ: Демократите с шанс да спечелят мнозинство

  • Преди 50 минути
Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие

Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие

  • Преди 1 час
Георги Иванов разкри: Следващият селекционер на България ще е чужденец

Георги Иванов разкри: Следващият селекционер на България ще е чужденец

  • Преди 1 час