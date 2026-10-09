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Пеевски към Демерджиев: Нощем вместо за жена си, мисли за мен

Пеевски към Демерджиев: Нощем вместо за жена си, мисли за мен
БТА

Лидерът на ДПС отговори на вътрешния министър след изказването му за бомбените заплахи и отрече да има информация за посещението на Кирило Буданов

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отправи лични нападки срещу вътрешния министър Иван Демерджиев, след като той коментира възможна връзка между зачестилите бомбени заплахи в страната и свои предишни изслушвания в парламента.

Пред журналисти в кулоарите на Народното събрание Пеевски заяви, че министърът е прекалено съсредоточен върху неговата личност.

"Иван Демерджиев нощем вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен“, каза председателят на ДПС.

Той продължи с ироничен коментар, че единственото, което може да направи за вътрешния министър, е да му подари термометър.

"Човекът явно е качил температурата или жена му не го е завивала“, заяви Пеевски.

Повод за реакцията му станаха думите на Демерджиев по време на редовния парламентарен контрол. Вътрешният министър посочи, че сигналите за поставени взривни устройства в различни институции се увеличават в определени периоди.

Като пример той даде изслушването си от 2 юли, когато е представил информация за полети на ръководител на парламентарна група.

Пеевски отхвърли внушенията и обвини правителството, че се опитва да прехвърли отговорността за проблемите в страната.

"Нека да има малко сън това правителство, виждам, че са много притеснени от мен, всеки ден си измислят глупости“, коментира той.

Според лидера на ДПС управляващите не успяват да се справят с проблемите в държавата и търсят виновни извън кабинета.

"Аз няма как да съм виновен, че държавата се тресе от проблеми и че просто не могат да управляват“, допълни Пеевски.

Пред журналистите той беше попитан и за необявеното посещение в България на Кирило Буданов, ръководител на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски.

Пеевски заяви, че не разполага с информация за визитата и насочи въпросите към министър-председателя.

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