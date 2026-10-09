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Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и изслушванията си за полетите на Пеевски

Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и изслушванията си за полетите на Пеевски
БТА

Разследващите са изпратили запитвания до доставчиците на електронните услуги

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев днес допусна връзка между зачестилите бомбени заплахи срещу български институции и изслушванията му в Народното събрание, свързани с полетите на Делян Пеевски.

По време на парламентарния контрол той посочи, че се наблюдава рязко увеличение на заплашителните съобщения в определени периоди, които съвпадат с публичното оповестяване на информация по темата.

По думите му от юни 2026 г. досега стотици имейли със заплахи за поставени взривни устройства са изпратени до различни институции в страната. Сред получателите са съдилища, университети, детски градини, летища, пристанища и други обществени обекти, предава НОВА.

„Съдържанието на заплахите е почти идентично, автоматизирано преведено на български език и не съдържа конкретика. Става въпрос за твърдения за поставени взривни устройства в сгради и последващо насилие“, обясни Демерджиев.

Във връзка със сигналите са образувани досъдебни производства за подаване на неверни съобщения за опасност. Според министъра разследващите са установили, че за разпространяването на заплахите се използват чужди електронни пощи, до които неизвестни лица са получили неправомерен достъп. Изпращачите използват и специализирани услуги за прикриване на самоличността и местоположението си.

„При осъществяване на комуникацията се използват различни анонимизиращи инструменти и услуги, чрез които се прикрива реалният източник на електронните съобщения и техните изпращачи“, посочи той.

Демерджиев разкри още, че достъпът до част от компрометираните пощи и сървъри е бил предлаган за продажба в хакерски форуми. Анализът на съобщенията показва и признаци за използване на автоматизирани инструменти при тяхното съставяне.

По думите му има основания да се предполага, че заплахите се изпращат извън България.

„Към настоящия момент не е налице ефективна възможност за блокиране на изпращането или получаването на подобни съобщения, доколкото при всеки отделен случай се използват различни компрометирани електронни пощенски кутии и различни получатели“, обясни вътрешният министър.

Разследващите са изпратили запитвания до доставчиците на електронните услуги, използвани за изпращане на заплахите. Част от отговорите показват, че действителният източник не може да бъде установен заради използването на средства за анонимност.

Според събраните данни съобщенията са свързани с интернет инфраструктура и хостинг доставчици в Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия и Аржентина. Използвана е и безплатна швейцарска услуга за анонимна електронна поща.

МВР е потърсило съдействие и от чуждестранни партньорски служби. Установено е, че през същия период подобни заплахи са получавали институции и организации в други държави от Балканския полуостров и Европа.

„Извършителите на заплахите не са установени и се провежда комплекс от мероприятия за тяхното локализиране“, заяви Демерджиев.

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