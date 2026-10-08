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Не е намерено оръжието, с което е убит Илиян Филипов, каза Демерджиев

Не е намерено оръжието, с което е убит Илиян Филипов, каза Демерджиев
Снимка: БТА

Разпитани са над 31 свидетели, каза той по-рано

Не е намерено оръжието, с което е извършено убийството на Илиян Филипов. Работата продължава. Намерени са други оръжия, свързани с него по несъмнен начин. Намерени са помещения, където е ясно кой има достъп и ги е оставил. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти.

Той е запитал и.д. главен прокурор Ваня Стефанова защо не са отделени материалите за "черното тото" от друго разследване, но не е получил отговор. 

В рамките на разследването са извършени седем претърсвания и изземвания в помещения и МПС в София и Пловдив, направен е следствен експеримент, разпитани са над 31 свидетели до момента, каза по-късно министър Демерджиев по време на изслушване в комисията по вътрешната сигурност и обществен ред на парламента. 

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