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Мегеров остава в ареста: Отпечатъци и записи от камери го свързват с убийството на Илиян Филипов

Мегеров остава в ареста: Отпечатъци и записи от камери го свързват с убийството на Илиян Филипов
БТА

Прокуратурата работи по версията, че в основата на екзекуцията стоят неуредени финансови сметки от залози в „черно тото“

Окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Славчо Мегеров, който е привлечен като обвиняем за предумишленото убийство на известния предприемач Илиян Филипов.

Магистратите прецениха, че натрупаните в хода на разследването веществени доказателства обосновават тезата, че именно Мегеров е извършителят на тежкото престъпление.

Прокуратурата работи по версията, че в основата на екзекуцията стоят неуредени финансови сметки от залози в „черно тото“, като тепърва ще се изяснява дали това е единствената причина за фаталния край. От своя страна защитата на обвиняемия контрира, че оръжието на убийството все още липсва, а преки очевидци на самия разстрел няма.

Въпреки това МВР разполага с ключови косвени улики и детайлни свидетелски показания. Важна роля в разследването заема разказът на Людмила Рачева, която в нощта на 29 срещу 30 септември се прибирала у дома заедно с детето си. На стълбището тя се натъкнала на маскиран мъж с пистолет в ръка, който бързо напуснал входа. Уплашена, жената влязла в жилището си и незабавно се обадила на Илиян Филипов. Двамата разговаряли по телефона, докато бизнесменът влизал в сградата. Той я помолил да излезе на етажната площадка, докато чака асансьора, но секунди по-късно Рачева чула изстрел. Тя веднага слязла на партера с нож в ръка, но Филипов вече бил убит.

Проследяването на хронологията става възможно благодарение на записите от охранителните камери в района, съобщава bTV. Видеонаблюдението е уловило движението на автомобил „Пежо“, собственост на сестрата на обвиняемия, с който се придвижвал Мегеров. Колата е тръгнала към адреса в 23:19 ч., а в 00:04 ч. мъжът е влязъл във входа. Камерите са заснели пристигането на Рачева 11 минути по-късно, последвано от излизането на стрелеца. В 01:01 ч. пред блока паркира и колата на Илиян Филипов. Записите показват как маскираният, който дотогава изчаквал скрит отстрани на кооперацията, влиза веднага след бизнесмена.

След престъплението градските камери са проследили целия маршрут за бягство на Мегеров. Като ключово доказателство разследващите изтъкват и откритите дактилоскопни следи (отпечатъци) от обвиняемия по волана на използвания автомобил.

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