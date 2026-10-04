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Гледат при закрити врата мярката за неотклонение на арестувания за убийството на Илиян Филипов

Гледат при закрити врата мярката за неотклонение на арестувания за убийството на Илиян Филипов
Снимка: Pixabay

Мегеров заяви, че иска да се запознае с материалите, които разследващите са събрали до момента

Прокуратурата поиска заседанието да се гледа при закрити врата, за да не се разгласяват интимни данни по отношение на замесените в случая. Съдът прие тези доводи. На влизане защитата на задържания Диляна Агова заяви, че няма преки доказателства за това, че Мегеров е извършил убийство.

В съдебната зала самият Мегеров заяви, че иска да се запознае с материалите, които разследващите са събрали до момента.

Според събраните до момента доказателства. Фаталната стрелба се случи на 30 септември 2026 г. около 01:00 часа след полунощ в жилищна кооперация в Пловдив. Мегеров е прострелял Филипов с огнестрелно оръжие, сочи обвинението. След подаден сигнал на тел. 112, на място незабавно са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са констатирали смъртта на бизнесмена. Разследващите са категорични, че извършителят и жертвата са се познавали. 

По досъдебното производство тече активно и всеобхватно разследване. До момента са извършени множество огледи на местопроизшествието, на имоти, жилищни сгради и автомобили. Иззети са ключови веществени доказателства, които са предадени за лабораторни изследвания и експертизи. От прокуратурата уточняват, че се работи по различни версии, включително и за евентуална съпричастност на други лица към тежкото престъпление. Все още не са открити свидетели на покушението, властите не съобщават дали е открито оръжието, с което е убит Филипов.

Припомняме, че след показното убийство на Илиян Филипов в Пловдив Мегеров напуснал местопрестъплението. В резултат на бързите оперативно-издирвателни действия на полицията, убиецът е локализиран и задържан при специализирана акция на територията на столицата София. Разследването продължава с разпити на свидетели и изясняване на точната хронология на събитията около фаталната нощ. 

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