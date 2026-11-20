Франция ще поиска свикване на Съвета за сигурност на ООН заради последната масирана руска атака срещу Украйна. Това съобщи френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес.

В публикация в социалната мрежа Екс Баро осъди руските удари срещу украинската столица Киев, при които има загинали цивилни и са нанесени щети на дипломатически представителства на Австрия и Нидерландия.

„Това са престъпления, които Франция осъжда по най-категоричен начин. Русия ще трябва да отговаря за това“, написа френският министър. Той изрази солидарност с украинския народ, както и с Австрия и Нидерландия.

Междувременно Нидерландия извика руския посланик, след като посолството ѝ в Киев получи леки щети от снаряд, паднал в близост до сградата. Засегната беше и сградата на австрийското посолство. При инцидентите няма пострадали служители.

При руската атака срещу Украйна през изминалата нощ загинаха осем цивилни.