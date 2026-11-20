Франция поиска заседание на Съвета за сигурност на ООН след руските удари по Киев
Това съобщи френският външен министър Жан-Ноел Баро
Франция ще поиска свикване на Съвета за сигурност на ООН заради последната масирана руска атака срещу Украйна. Това съобщи френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес.
В публикация в социалната мрежа Екс Баро осъди руските удари срещу украинската столица Киев, при които има загинали цивилни и са нанесени щети на дипломатически представителства на Австрия и Нидерландия.
„Това са престъпления, които Франция осъжда по най-категоричен начин. Русия ще трябва да отговаря за това“, написа френският министър. Той изрази солидарност с украинския народ, както и с Австрия и Нидерландия.
Междувременно Нидерландия извика руския посланик, след като посолството ѝ в Киев получи леки щети от снаряд, паднал в близост до сградата. Засегната беше и сградата на австрийското посолство. При инцидентите няма пострадали служители.
При руската атака срещу Украйна през изминалата нощ загинаха осем цивилни.