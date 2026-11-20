Оптимизирането на системата на ТЕЛК цели да защитим правата на нуждаещите се и да предпазим обществото от злоупотреби. Това каза заместник-председателят на Комисията по здравеопазването Георги Илиев от „Прогресивна България“ (ПБ) пред журналисти в Народното събрание във връзка с внесените промени в Закона за здравето.

„Целта е да оптимизираме системата на ТЕЛК и НЕЛК, като искаме да успокоим хората, които се притесняваха и протестираха“, посочи Илиев.

По повод твърденията на опозицията, че реформата цели запълване на бюджетни дефицити, Георги Петров от ПБ заяви, че това не отговаря на истината. „Целта на тази дългоочаквана реформа е да въведем справедливост, за която обществото настоява от много години“, посочи той.

Успоредно с това ще внедрим дигиталните постижения, съчетани с по-задълбочена медицинска експертиза, което ще ни помогне по-лесно да откриваме слабите места в системата и да ги коригираме, отбеляза Петров.