Соченият от прокуратурата за ръководител на неонацистката организация „Ку-клукс-клан – Дивизия Пловдив“ Николай Чалъков остава в ареста. Решението е на съдия Силвия Цанкова, която уважи искането на държавното обвинение за налагане на най-тежката мярка за неотклонение.

Чалъков е обвинен в пропагандиране на дискриминация, като предвиденото в закона наказание е от една до шест години лишаване от свобода. Той е бил осъждан за лъжесвидетелстване, но впоследствие е реабилитиран.

До разкриването на организацията се стигна след акция на ДАНС в Пловдив и Раковски. Разследването започна през август след убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив.

По време на съдебното заседание прокурор Костадин Паскалев обяви, че до момента са събрани шест тома доказателствени материали, включително свидетелски показания и веществени доказателства, иззети при 16 претърсвания.

Според обвинението събраната информация сочи, че Николай Чалъков, известен с прякора Чадъра, е ръководил структурата и е упражнявал контрол върху непълнолетните ѝ участници.

В съдебната зала бяха представени свидетелски показания, според които обвиняемият лично се представял за лидер на организацията. Той разказвал, че членовете ѝ издирвали педофили и извършвали побои над хора от ромски произход.

По данни на прокуратурата Чалъков показвал снимки с нацистки символи, както и видеоклип от убийството на младеж на Младежкия хълм, като твърдял, че извършителите са част от неговата организация. Демонстрирал и поздрав, характерен за неонацистката идеология.

Планирали нападения в „Столипиново“

Според разследващите групата е поддържала затворена комуникация във Facebook, в която участниците обсъждали конкретни действия, включително нападения, побои и палежи в пловдивския квартал „Столипиново“.

В материалите по делото фигурират и свидетелски показания за предполагаемо насилие над украински гражданин. Тези твърдения все още се проверяват от прокуратурата.

Държавното обвинение представи и информация за заплахи срещу бивши членове на организацията. Според свидетелски показания през 2025 г. един от участниците решил да напусне групата и прекратил контактите си с Чалъков. Тогава обвиняемият наредил, ако мъжът бъде забелязан в града, да му бъде нанесен побой.

Прокуратурата посочи и свидетелски твърдения, че Чалъков е бил задържан в Австрия за подобна дейност.

Побои при посвещение и месечен членски внос

При полицейската операция са задържани общо 11 души, сред които четирима непълнолетни.

Разследващите са иззели знамена, книги, значки, дрехи, маски, мобилни телефони и други предмети с нацистка символика.

Според прокуратурата новоприетите членове били подлагани на физическо насилие като част от ритуал за посвещение. Участниците плащали и месечен членски внос – 30 евро за пълнолетните и 15 евро за непълнолетните.

Защитата: Събирали се да ядат и пият

Адвокатът на Чалъков – Ясенка Шигарминова, оспори тезата на държавното обвинение. Според нея няма достатъчно доказателства, че клиентът ѝ е организирал и ръководил неонацистка структура.

Защитата подчерта, че останалите обвиняеми не са давали обяснения, а самият факт, че участниците са се събирали и са използвали определен поздрав, не доказва организирана престъпна дейност.

По думите на адвоката те се срещали, за да ядат и пият.

Самият Николай Чалъков отрече твърденията на прокуратурата и поиска да бъде освободен с най-леката мярка за неотклонение.

Съдът обаче прие, че съществува опасност обвиняемият да извърши друго престъпление или да окаже въздействие върху свидетелите, ако бъде освободен. Магистратите не установиха реален риск той да се укрие.

От полицията и прокуратурата уточниха, че разследваната организация няма връзка с групировката „Кръв и чест“, срещу която също е провеждана операция на ДАНС.