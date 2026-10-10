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ДАНС разкри трима българи, свързани с неонацистката организация The Base

ДАНС разкри трима българи, свързани с неонацистката организация The Base
ФБ/ ДАНС

Операцията е проведена през май 2025 г. във Врачанско, а случаят е описан в доклада за състоянието на националната сигурност

Трима български граждани, свързани с крайнодясната организация The Base, са били заловени при съвместна операция на ДАНС и МВР в област Враца през май 2025 г. Информацията става публична от доклада за състоянието на националната сигурност, одобрен от правителството тази седмица, съобщава "24 часа".

Според документа тримата са разпространявали крайнодясна идеология и призиви за насилие в интернет. Те са посочени като последователи на организацията, известна още като "Ядрото".

Това е първото публично споменаване на заловени в България активисти на The Base.

Групировката е основана през 2018 г. от Риналдо Назаро, бивш агент на ФБР. Организацията изповядва неонацистка идеология, свързвана е с паравоенни обучения и терористична дейност и е определена като терористична в Европейския съюз.

Първоначално The Base развива дейност в американския щат Вашингтон. През 2020 г. основателят ѝ се премества в Русия, откъдето продължава да ръководи организацията.

Според публикуваната информация през 2025 г. групировката е била свързана с нападения срещу електроцентрали в Украйна, а в Испания е разбита нейна въоръжена клетка.

В доклада се съобщава и за установен германски неонацист във Велико Търново, който впоследствие е бил екстрадиран.

Освен дейността на крайнодесните организации документът разглежда и основните външни заплахи за националната сигурност на България.

Руската федерация е определена като основен източник на хибридни заплахи срещу страната през 2025 г.Според анализа те включват дезинформация, пропаганда, кибератаки, шпионаж, икономически натиск и опити за влияние върху изборните процеси.

В доклада се обръща внимание и на опити за въздействие върху български ученици и студенти чрез използването на руския език и култура за разпространяване на послания в полза на Москва.

Отбелязва се, че подобни действия могат да окажат дългосрочно влияние върху обществените нагласи, историческата памет и медийната грамотност на младите хора.

Сред рисковете за сигурността е посочена и обстановката в Черноморския регион. Според документа засилването на руското военно присъствие и евентуално неустойчиво мирно споразумение за Украйна биха могли да увеличат натиска върху източния фланг на НАТО.

В регионален план като потенциален дестабилизиращ фактор е откроена и политиката на Сърбия, включително концепцията за "сръбски свят" и продължаващото укрепване на военните ѝ способности.

Като най-сериозен дългосрочен риск за националната сигурност докладът определя демографската криза.Сред най-уязвимите обществени системи е посочено здравеопазването заради недостига на медицински специалисти и продължаващото доплащане от пациентите.

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