Броят на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) ще бъде намален от 15 на 7, съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова на пресконференция в министерството. По думите ѝ промяната е част от реформа, която цели да оптимизира администрацията и да направи контрола по-ефективен.

РИОСВ – Бургас ще обхваща областите Бургас, Стара Загора, Ямбол и Сливен. Инспекцията със седалище във Варна ще отговаря за Варна, Добрич, Шумен и Търговище, а тази в Плевен – за Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин.

РИОСВ – Пловдив ще покрива областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково и Кърджали. Към инспекцията в Русе ще бъдат включени Русе, Разград, Силистра, Велико Търново и Габрово, а към тази в Благоевград – Благоевград, Перник и Кюстендил. Седмата инспекция ще обхваща София-град и Софийска област.

От 1 януари 2027 г. регионалните екоинспекции ще поемат и контрола в областта на водите, посочи министърът.