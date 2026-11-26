Сърдечен хирург посочи упражнение, което понижава кръвното по-ефективно от ходенето
Клекът до стена не изисква оборудване, а проучване с 16 000 участници отчита значителен ефект върху кръвното налягане при редовно изпълнение.
Едно просто упражнение, което може да се изпълнява у дома без никакво оборудване, се оказва сред най-ефективните начини за понижаване на кръвното налягане. Става дума за клек до стена – техника, която според изследванията може да има по-силен ефект върху кръвното от някои популярни форми на физическа активност.
Сърдечният хирург д-р Джереми Лондон насочва вниманието към това упражнение, след като анализ на повече от 270 научни проучвания с участието на около 16 000 души показва впечатляващи резултати от изометричните тренировки.
Според анализа, публикуван в научното списание British Journal of Sports Medicine през 2023 г., изометричните упражнения могат да понижат систоличното кръвно налягане средно с 8 mmHg, а диастоличното – с 4 mmHg.
Това е особено важно за хората с високо кръвно налягане, което често протича без ясни симптоми, но увеличава риска от инсулт, сърдечни заболявания и други сериозни здравословни проблеми.
Защо клекът до стена действа толкова добре?
При това упражнение мускулите работят, без тялото да извършва активно движение. Този тип натоварване се нарича изометрично и включва още упражнения като планк.
Д-р Лондон обяснява, че задържането в клек до стена предизвиква промени в кръвообращението, които при редовни тренировки могат да подобрят функцията на кръвоносните съдове и да подпомогнат понижаването на кръвното налягане.
Изследването показва, че именно изометричните упражнения имат особено добри резултати в това отношение. Това обаче не означава, че ходенето, бягането, плуването или силовите тренировки са безполезни. Всички те също могат да допринесат за по-добро сърдечно-съдово здраве.
Как да изпълнявате правилно клек до стена?
Упражнението е лесно за изпълнение и не изисква специална екипировка.
- Застанете с гръб към стената.
- Плъзнете се надолу, докато коленете се сгънат приблизително под ъгъл от 90 градуса.
- Задръжте позицията за две минути.
- Изправете се и починете още две минути.
- Повторете общо четири серии.
Посочваният в изследването режим е три пъти седмично.
Проф. Джейми О'Дрискол, един от водещите автори на научния анализ, също подчертава ползите от четирите серии с продължителност по две минути и почивки между тях.
Според специалистите обаче клековете до стена трябва да бъдат част от по-широка програма за физическа активност, а не да заменят изцяло кардиотренировките и силовите упражнения.
Какво причинява високото кръвно налягане?
Хипертонията е състояние, при което кръвта упражнява постоянно прекомерен натиск върху стените на артериите. Това натоварва сърцето и с времето може да доведе до сериозни усложнения.
Сред основните фактори, които увеличават риска, са:
- Напреднала възраст и наследствена предразположеност;
- Прекомерна консумация на сол;
- Наднормено тегло;
- Тютюнопушене;
- Прекомерна употреба на алкохол;
- Продължителен стрес;
- Недостатъчна физическа активност.
Поддържането на здравословно тегло, балансираното хранене и редовното движение остават основни елементи в контрола на кръвното налягане.
Клекът до стена може да бъде лесно допълнение към ежедневната активност, но не замества предписаното лечение и не е основание за спиране на лекарства за хипертония. Хората със сърдечно-съдови заболявания или сериозни проблеми с кръвното трябва да обсъдят подходящото натоварване с лекар.