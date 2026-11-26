Едно просто упражнение, което може да се изпълнява у дома без никакво оборудване, се оказва сред най-ефективните начини за понижаване на кръвното налягане. Става дума за клек до стена – техника, която според изследванията може да има по-силен ефект върху кръвното от някои популярни форми на физическа активност.

Сърдечният хирург д-р Джереми Лондон насочва вниманието към това упражнение, след като анализ на повече от 270 научни проучвания с участието на около 16 000 души показва впечатляващи резултати от изометричните тренировки.

Според анализа, публикуван в научното списание British Journal of Sports Medicine през 2023 г., изометричните упражнения могат да понижат систоличното кръвно налягане средно с 8 mmHg, а диастоличното – с 4 mmHg.

Това е особено важно за хората с високо кръвно налягане, което често протича без ясни симптоми, но увеличава риска от инсулт, сърдечни заболявания и други сериозни здравословни проблеми.

Защо клекът до стена действа толкова добре?

При това упражнение мускулите работят, без тялото да извършва активно движение. Този тип натоварване се нарича изометрично и включва още упражнения като планк.

Д-р Лондон обяснява, че задържането в клек до стена предизвиква промени в кръвообращението, които при редовни тренировки могат да подобрят функцията на кръвоносните съдове и да подпомогнат понижаването на кръвното налягане.

Изследването показва, че именно изометричните упражнения имат особено добри резултати в това отношение. Това обаче не означава, че ходенето, бягането, плуването или силовите тренировки са безполезни. Всички те също могат да допринесат за по-добро сърдечно-съдово здраве.

Как да изпълнявате правилно клек до стена?

Упражнението е лесно за изпълнение и не изисква специална екипировка.

Застанете с гръб към стената.

Плъзнете се надолу, докато коленете се сгънат приблизително под ъгъл от 90 градуса.

Задръжте позицията за две минути.

Изправете се и починете още две минути.

Повторете общо четири серии.

Посочваният в изследването режим е три пъти седмично.

Проф. Джейми О'Дрискол, един от водещите автори на научния анализ, също подчертава ползите от четирите серии с продължителност по две минути и почивки между тях.

Според специалистите обаче клековете до стена трябва да бъдат част от по-широка програма за физическа активност, а не да заменят изцяло кардиотренировките и силовите упражнения.

Какво причинява високото кръвно налягане?

Хипертонията е състояние, при което кръвта упражнява постоянно прекомерен натиск върху стените на артериите. Това натоварва сърцето и с времето може да доведе до сериозни усложнения.

Сред основните фактори, които увеличават риска, са:

Напреднала възраст и наследствена предразположеност;

Прекомерна консумация на сол;

Наднормено тегло;

Тютюнопушене;

Прекомерна употреба на алкохол;

Продължителен стрес;

Недостатъчна физическа активност.

Поддържането на здравословно тегло, балансираното хранене и редовното движение остават основни елементи в контрола на кръвното налягане.

Клекът до стена може да бъде лесно допълнение към ежедневната активност, но не замества предписаното лечение и не е основание за спиране на лекарства за хипертония. Хората със сърдечно-съдови заболявания или сериозни проблеми с кръвното трябва да обсъдят подходящото натоварване с лекар.