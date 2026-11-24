Здравният министър Катя Ивкова е създала със своя заповед постоянна междуведомствена комисия, която ще проверява достоверността на издадени решения на ТЕЛК. Тя съобщи това след представянето на новите функции на приложението „еЗдраве“.

Комисията ще използва данни от Националната здравноинформационна система, за да насочва проверките си. „Започваме по-фокусирани проверки по отношение на това има или няма фалшиви ТЕЛК-ове“, заяви Ивкова.

В понеделник при операция на Главна дирекция „Национална полиция“ в областите София, Враца и Разград са задържани 14 души, сред които четирима лекари и петима предполагаеми посредници. Претърсени са девет обекта. По данни на „24 часа“ четиримата лекари са извършили над 30 000 прегледа и са издали над 4000 направления за последните две години.

В Районната прокуратура в Разград се води досъдебно производство за изготвяне на документи с невярно съдържание и издаване на неистински решения на ТЕЛК. Разследващите изясняват ролята на участниците в предполагаемата схема. Размерът на евентуалните щети за държавата все още не е установен.

Работна група ще подготви промени в подкрепата за хората с увреждания

Социалният министър Наталия Ефремова и здравният министър Ивкова ще председателстват нова работна група към Националния съвет за хората с увреждания. Тя ще подготви законодателни промени, свързани с правата, подкрепата и заетостта на хората с увреждания. В нея ще участват организации на и за хората с увреждания, синдикати, работодатели и представители на майки на деца с увреждания.

„Трябва да направим така, че системата да не допуска нарушения, а помощта да отива точно при хората с увреждания“, заяви вицепремиерът Гълъб Донев, който председателства съвета.

Ефремова посочи, че трябва да се разширят възможностите за заетост на хората с увреждания, които могат да работят. Според нея са необходими и промени в индивидуалната оценка на потребностите, които да бъдат обсъдени със самите хора с увреждания. За основа на разговорите може да послужи оценката на въздействието на Закона за личната помощ.