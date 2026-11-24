Иран няма да седне на масата за преговори, докато не бъдат изпълнени поставените от страната седем условия, заяви председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф, цитиран от агенция ИРНА. Той подчерта, че Техеран е в пълна готовност да отвърне решително на всякакви враждебни действия.

По думите на Галибаф позицията на Ислямската република остава твърда и непроменена въпреки заплахите и обидите от страна на американския президент. Парламентарният шеф определи реториката срещу иранския народ и новите призиви за икономически натиск като проява на отчаяние от страна на Вашингтон пред устойчивостта и независимостта на Иран.

Галибаф беше категоричен, че страната му няма да предприеме никакви стъпки към диалог без предварително удовлетворяване на исканията ѝ. Той отправи и предупреждение, че Техеран е готов да разшири географския обхват на военните действия, ако противниците му допуснат грешка в преценката си.

Иранската страна многократно е настоявала за изпълнението на своите седем условия като задължителна предпоставка за възобновяване на преговорите със САЩ. Сред основните искания, предадени чрез посредници, са прекратяване на военните действия на всички фронтове, отмяна на американските санкции, вдигане на морската блокада на иранските пристанища от страна на САЩ и освобождаване на замразените ирански активи.