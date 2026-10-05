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Иранският президент: Преговорите със САЩ нямат смисъл

Иранският президент: Преговорите със САЩ нямат смисъл
АП/БТА

По думите на Пезешкиан американската страна неколкократно е нарушавала дипломатическия тон, като е предприемала военни действия непосредствено след дипломатически сондажи

Иранският президент Масуд Пезешкиан обяви, че провеждането на каквито и да било преговори със САЩ към настоящия момент „няма смисъл“, предава държавната телевизия ИРИБ.

По думите на Пезешкиан американската страна неколкократно е нарушавала дипломатическия тон, като е предприемала военни действия непосредствено след дипломатически сондажи.

Президентът разясни, че Иран е бил атакуван три пъти след проведени разговори, което според Техеран е ясно доказателство, че Вашингтон не се стреми към реален диалог. „Преговорите нямат смисъл с враг, който ежедневно извършва убийства, налага санкции, оказва натиск и не спазва ангажиментите си“, подчерта иранският държавен глава.

Фактическото замразяване на дипломатическите канали идва повече от седем месеца след началото на първите военни удари от страна на САЩ и Израел срещу иранска територия.

Макар че през последната година бяха направени поредица от опити за деескалация – включително сключването на примирие през април, подписването на меморандум за разбирателство през юни и преговорите в рамките на Генералната асамблея на ООН през септември – в момента диалогът се намира в задънена улица.

Основната точка на напрежение остава контролът над стратегическия Ормузки проток, като двете държави продължават да си разменят регулярни заплахи за подновяване на преките военни удари.

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