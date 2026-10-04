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Иран постави условия пред САЩ за отварянето на Ормузкия проток

Иран постави условия пред САЩ за отварянето на Ормузкия проток
АР/БТА

Техеран предупреждава, че свободното преминаване през стратегическия морски маршрут зависи от изпълнението на поетите от Вашингтон ангажименти

Иран няма да отвори Ормузкия проток, докато САЩ не изпълнят седемте условия, поставени от Техеран в рамките на споразумението от юни. Това заяви председателят на иранския парламент и главен преговарящ на страната в разговорите с Вашингтон Мохамад Багер Галибаф, цитиран от иранската агенция Нурнюз.

Изявлението му идва няколко дни след като Иран е получил отговора на САЩ по предложения от Техеран седемдневен план за възобновяване на свободното преминаване през протока.

„Американците, които говорят едно пред медиите, неотдавна представиха предложения чрез посредник. Те обаче трябва да разберат, че времето на протакането и налагането на едностранни искания приключи“, заяви Галибаф.

Той подчерта, че позицията на Техеран остава непроменена и че отварянето на протока зависи от изпълнението на седемте ирански условия, заложени в Меморандума за разбирателство от Исламабад.

„Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато не бъдат изпълнени седемте ни условия, заложени в Меморандума за разбирателство от Исламабад“, каза председателят на иранския парламент.

Отделно иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че планът на Техеран за уреждане на спора със САЩ може да доведе до повторното отваряне на протока в рамките на седем дни, ако Вашингтон го приеме.

Пред чуждестранни посланици и дипломати в Техеран Арагчи посочи, че Иран вече е изложил конкретните си условия за отваряне на Ормузкия проток. По думите му те са свързани с ангажименти, които САЩ трябва да поемат.

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