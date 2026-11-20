Турските власти задържаха 101 души при мащабна полицейска операция срещу въоръжената престъпна групировка „Байгаралар“ (Bayğaralar). Акцията е проведена едновременно на 135 адреса в 13 окръга на страната, съобщи министърът на правосъдието Акън Гюрлек, цитиран от вестник „Милиет“.

Операцията е част от разследване на прокуратурата в южния турски окръг Адана, откъдето е координирана и полицейската акция.

По данни на Гюрлек разследването е установило общо 138 заподозрени, сред които 12 непълнолетни. В момента властите издирват още 37 души, като 23 от тях се намират извън Турция.

Събраните доказателства сочат, че членовете на групировката са изнудвали бизнесмени, отправяйки въоръжени заплахи. При отказ да бъдат платени исканите суми престъпната група е организирала нападения срещу търговските им обекти.

Разследването свързва заподозрените и с редица други тежки престъпления, включително умишлени убийства, нанасяне на телесни повреди, грабежи, заплахи с оръжие и противозаконно лишаване от свобода.