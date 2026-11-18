Турция подготвя изграждането на мащабна военноморска база на черноморското си крайбрежие, като основната част от новото съоръжение ще бъде разположена в окръг Ризе, съобщава вестник „Нефес“.

Информацията за проекта беше оповестена от областния председател на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) в Ризе Йълмаз Катмер по време на среща с местни кметове.

По думите му необходимите решения и подписи за реализацията на проекта вече са осигурени след неотдавнашно посещение в района на командващия Северната морска зона на турските военноморски сили. Предстои окончателното уточняване на подробностите с президента Реджеп Тайип Ердоган в Анкара.

Военната база ще бъде изградена върху насипен терен с площ от 250 декара в района на пристанището в Ризе. Предвижда се там да бъдат разположени ракетни катери, както и корабостроителница, специализирана в производството на подводници и безпилотни подводни апарати.

Първоначалният етап включва изпращането на 5000 военнослужещи в Ризе за обучение. За тяхното настаняване се планира изграждането на 500 жилища.

Очаква се инвестицията да има отражение и върху икономиката на региона, като създаде допълнителна работа за местния строителен, транспортен и търговски сектор.