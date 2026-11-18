Цената на новия стадион на Левски скача до над 150 милиона евро
Сумата може да се увеличи още до завършването на проекта
Проектът за нов стадион на Левски ще излезе по-скъпо от първоначалните очаквания. Собственикът на клуба Атанас Бостанджиев е приготвил над 150 милиона евро, твърдят колегите от „Тема спорт". Сумата е с 30 милиона по-голяма от обявената по-рано през годината. Тя може да се увеличи и още до завършването на всички строителни дейности.
Левски е една стъпка по-близо до новия стадион
След проведеното общо събрание на акционерите на 14 септември, ръководството показа нов проект, разработван от архитектурното бюро ИПА (б.а. - то проектира и новия „Българска армия"). А от клуба написаха: „Капацитетът на новия стадион ще бъде 27 826 места съгласно изискванията на БФС и 25 026 места съгласно тези на УЕФА. Проектът се разработва за Категория 4 на европейската централа. Един от най-разпознаваемите елементи в архитектурния образ на стадиона ще бъде неговата дигитална фасада. Проектът предвижда панорамен LED банер с дължина приблизително 390 метра, две големи табла за резултатите с размери 24 на 9 метра, фасадни LED екрани с обща площ около 1 520 кв. м, приблизително 2,5 километра фасадно осветление и около 100 метра медийна фасада".
Към работата по стадиона бе привлечен и международен партньор. Това е германската инженерна компания SBP (Schlaich Bergermann Partner), която е участвала и в разработването на арените на Байерн Мюнхен и Тотнъм.
Възможно е в хода на работите отново да има изменения в проекта, както и в коригиране на капацитета. Наред с това от „Герена" работят и по намирането на терен за бази на първия отбор и школата. Това също е приоритет пред собственика.