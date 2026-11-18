Проектът за нов стадион на Левски ще излезе по-скъпо от първоначалните очаквания. Собственикът на клуба Атанас Бостанджиев е приготвил над 150 милиона евро, твърдят колегите от „Тема спорт". Сумата е с 30 милиона по-голяма от обявената по-рано през годината. Тя може да се увеличи и още до завършването на всички строителни дейности.

Левски е една стъпка по-близо до новия стадион

След проведеното общо събрание на акционерите на 14 септември, ръководството показа нов проект, разработван от архитектурното бюро ИПА (б.а. - то проектира и новия „Българска армия"). А от клуба написаха: „Капацитетът на новия стадион ще бъде 27 826 места съгласно изискванията на БФС и 25 026 места съгласно тези на УЕФА. Проектът се разработва за Категория 4 на европейската централа. Един от най-разпознаваемите елементи в архитектурния образ на стадиона ще бъде неговата дигитална фасада. Проектът предвижда панорамен LED банер с дължина приблизително 390 метра, две големи табла за резултатите с размери 24 на 9 метра, фасадни LED екрани с обща площ около 1 520 кв. м, приблизително 2,5 километра фасадно осветление и около 100 метра медийна фасада".

Към работата по стадиона бе привлечен и международен партньор. Това е германската инженерна компания SBP (Schlaich Bergermann Partner), която е участвала и в разработването на арените на Байерн Мюнхен и Тотнъм.

Възможно е в хода на работите отново да има изменения в проекта, както и в коригиране на капацитета. Наред с това от „Герена" работят и по намирането на терен за бази на първия отбор и школата. Това също е приоритет пред собственика.