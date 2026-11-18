Ръководството на Левски работи усилено по зимната селекцията. "Сините" държат да се подсилят най-вече с дясно крило и централен нападател и имат набелязани футболисти на тези постове. ТАРАЛЕЖ вече информира, че шампионите имат интерес към фланговия нападател на Алтах Ян Масомбо.

Левски си хареса крило от австрийската Бундеслига

Нашата медия научи, че сред опциите за нов централен нападател е полякът Шимон Влодарчик от Щурм. На "Герена" разглеждат няколко опции за човек на върха на атаката и 23-годишния таран е една от тях.

Шимон Влодарчик има договор с Щурм Грац до лятото. Той е висок 192 сантиметра и се отличава със своята физика. Полякът стартира сезона като титуляр за австрийския отбор, но постепенно загуби мястото си в състава. Влодарчик дори не е картотекиран в състава за Лига Европа, макар че води атаката в квалификациите в Шампионска лига, където австрийците отстраняват Хартс, но отпадат от Фенербахче.

От началото на сезона нападателят има 11 мача във всички турнири, в които е вкарал два гола.

Шимон Влодарчик е юноша на Легия Варшава. През лятото на 2022 година преминава в Гурник Забже. Там прави много силен сезон, като вкарва 9 гола в 32 мача. Това му носи трансфер в Щурм, който плаща 2.2 млн. евро за правата му. През 2024 година е даден под наем в Салернитана, а миналия сезон прекарва в нидерландския Екселсиор.

Нападателят има общо 53 мача за Щурм, в които се е разписал 11 пъти. Той е бил младежки национал на Полша, като в 16 двубоя се разписва 7 пъти.