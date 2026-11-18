Народни представители от „Прогресивна България“ са внесли промени в Кодекса на труда, с които се предлага нов начин за изчисляване на трудовия стаж – на почасов принцип. Това коментира Илиана Жекова от ГЕРБ, като изрази опасения, че предложените текстове могат да засегнат правата на работещите българи.

Жекова обърна внимание, че това е пореден случай, в който съществени законодателни промени, засягащи трудовите права на гражданите, се внасят от народни представители, а не от Министерския съвет. Според нея по този начин се заобикалят процедурите за обществено обсъждане и предварителна оценка на въздействието.

„Това са почти същите промени, които бяха отменени от Конституционния съд. Знаете, имаше решение на Конституционния съд, защото бяха внесени в Закона за държавния бюджет“, посочи Илиана Жекова.

Според нея предложеното почасово изчисляване на трудовия стаж може да има отражение върху няколко основни права на работещите. На първо място, хората биха натрупвали по-бавно трудов стаж, което може да забави и увеличаването на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.

Жекова предупреди и за възможни последици за платения годишен отпуск, ако той бъде изчисляван пропорционално на признатия трудов стаж.

Тя настоя преди приемането на подобни промени да бъде проведено широко обществено обсъждане с участието на работодателските организации, синдикатите и всички заинтересовани страни.

„Трудовите права на българските граждани са важни. Те са трудно извоювани назад в годините и не бива с лека ръка да се посяга върху тях“, заяви Жекова.

По отношение на възможността за сезиране на Конституционния съд тя посочи, че първо трябва да се види какви окончателни текстове ще бъдат предложени и гласувани от управляващото мнозинство.

„Нека да видим какви точно текстове ще бъдат гласувани и какво ще бъде променено. И едва тогава ще вземем решение дали да подадем жалба до Конституционния съд“, заяви Илиана Жекова.