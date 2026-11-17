ГЕРБ-СДС ще предложи промени в пакета "Данъчни закони" към държавния бюджет за 2027 г., с които да отпаднат част от предвидените от правителството данъчни увеличения. Това обявиха представители на парламентарната група на брифинг в Народното събрание, съобщава БТА.

Сред основните предложения са отпадането на 7-процентния данък върху ваучерите за храна, отказ от увеличението на данъчните оценки на имотите и запазване на досегашната ставка от 3% върху т.нар. лични разходи.

Народният представител Владислав Горанов заяви, че според ГЕРБ-СДС допълнителната данъчна тежест, заложена в предложения от правителството пакет, е неоправдана и може да бъде избегната чрез мерки за ограничаване на разходите.

По думите му, въпреки твърденията за намаляване на разходите по консолидираната фискална програма с 800 млн. евро, разходите по националния бюджет всъщност нарастват с близо 2,5 млрд. евро.

Горанов оспори и аргументите за въвеждане на извънредни данъчни мерки, като посочи, че според него през 2026 и 2027 г. няма обстоятелства, които да оправдават подобен подход.

Той обърна специално внимание на предложеното увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти с 30-40%. Според него мярката ще повиши данъчната тежест за собствениците, без да реши проблема с разминаването между данъчните оценки и реалните пазарни цени.

"Ние няма да подкрепим изменението на данъчните оценки", заяви Владислав Горанов.

От своя страна Теменужка Петкова съобщи, че ГЕРБ-СДС предлага да отпадне изискването за задължителна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност при продажба на нов недвижим имот или прехвърляне на право на строеж върху урегулиран поземлен имот.

Според нея подобна промяна би увеличила административната и данъчната тежест за физическите лица.

Петкова настоя и за премахване на предложения 7-процентен данък върху ваучерите за храна, като изрази съмнение, че мярката ще постигне очаквания финансов резултат.

ГЕРБ-СДС предлага също да отпадне увеличението на данъка върху личните разходи от 3% на 7%, предвидено в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Десислава Танева представи позицията на партията по предложените изменения в Закона за акцизите и данъчните складове. От ГЕРБ-СДС не подкрепят отпадането на принудителната административна мярка за запечатване на склад при установено нарушение.

Според Танева тази мярка е ефективен инструмент за преустановяване на нарушения, свързани например с продажба на горива или алкохол без платен акциз.

Тя посочи, че предложението на правителството поражда въпроси, тъй като аналогична мярка се запазва в Закона за ДДС. От партията предлагат и две допълнителни изменения, свързани с прецизиране на текстовете за облагане с акциз на мощните автомобили.

Предложенията на ГЕРБ-СДС ще бъдат внесени между първото и второто четене на законодателните промени. На 17 ноември парламентарната комисия по бюджет и финанси разглежда проектобюджетите за 2027 г. на първо четене.