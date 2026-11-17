Тайланд ще премахне всички мита върху американския износ и ще отстрани съществени нетарифни бариери съгласно търговско споразумение със Съединените щати, което се очаква да бъде финализирано през следващите седмици. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

По време на церемония в Манила заедно с тайландския премиер Анутин Чарнвиракул, на която двамата подписаха съвместно изявление за „същественото приключване“ на преговорите за реципрочна търговия, Тръмп определи бъдещия договор като „прекрасна сделка и за двете страни“.

„Тайланд ще премахне всички мита върху износа на САЩ – нещо, към което се стремим от дълго време“, каза Тръмп часове след пристигането си във филипинската столица за финала на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН). „Това е невероятна победа... Очаквам с нетърпение да финализираме детайлите на официалното ни споразумение през идните седмици“, добави той.

По думите на американския президент ще отпаднат значителни нетарифни ограничения за американските автомобили, медицински изделия, фармацевтични продукти, етанол и птиче месо. Освен това Тайланд поема ангажимент да закупи допълнително американски селскостопански продукти на приблизителна стойност 2,6 милиарда долара.

Съединените щати са най-големият експортен пазар за Тайланд, като поемат 24,6% от общия износ на страната от началото на годината. Това придава особена тежест на преговорите за втората по големина икономика в Югоизточна Азия.

През 2025 г. Тайланд първоначално бе изправен пред заплахата от 36-процентни американски мита, преди Вашингтон да ги понижи до 19%, изравнявайки ги със ставките за редица регионални конкуренти. През октомври 2025 г. двете страни обявиха предварителна търговска рамка, предвиждаща Банкок да премахне митата за около 99% от американските промишлени и земеделски стоки.

От своя страна тайландският премиер Анутин Чарнвиракул изрази увереност, че договорът ще бъде готов за подписване съвсем скоро. „Вярвам, че споразумението ще придаде по-голяма динамика на нашите търговски отношения и ще открие нови възможности за всички заинтересовани страни. Нашето партньорство надхвърля рамките на търговията и инвестициите“, подчерта той.