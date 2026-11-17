Френската футболна федерация е одобрила кандидатурата на Филип Диало за президент на ФИФА. Това обяви самият той на пресконференция.

Изпълнителният комитет на централата е гласувал единодушно Диало да бъде конкурент на Джани Инфантино на изборите на 18 март 2027 година в Рабат.

"Настояването на моите европейски колеги и други мнения ме накараха да приема предложението да бъда кандидат за президентството на ФИФА. Изпълнителният комитет на федерацията одобри единодушно кандидатурата", каза Диало.

След няколко седмици на преговори Филип Диало прие в понеделник номинацията на УЕФА, за да се изправи срещу Инфантино.