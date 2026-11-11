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Сеп Блатер: УЕФА ще издигне съперник на Инфантино за президент на ФИФА

Сеп Блатер: УЕФА ще издигне съперник на Инфантино за президент на ФИФА
АП/БТА

Изборите за ръководния пост са насрочени за март 2027 година

Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер твърди, че УЕФА подготвя кандидат, който да се противопостави на Джани Инфантино на предстоящите избори за ръководител на световната футболна централа.

“УЕФА има план, през следващите седмици ще обяви противоположен кандидат”, заяви Блатер пред германското списание “Шпигел”.

Европейската централа оттегли подкрепата си за Инфантино след спора около неговия план за привличане на частни инвеститори за Световното първенство. Идеята беше изоставена през август, след като три континентални конфедерации я отхвърлиха, а УЕФА заплаши с бойкот на турнирите на ФИФА.

Въпреки това настоящият президент наскоро си осигури подкрепа от Африка, Азия и Южна Америка. Тя би му дала мнозинство в стремежа към четвърти мандат на изборите през март 2027 година.

Блатер, който е сред критиците на Инфантино, отправи и остър коментар по негов адрес: “Сега трябва да измислим как да се отървем от него.”

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