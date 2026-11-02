УЕФА чака отговори от ФИФА часове преди крайния срок
Европейската централа е поискала яснота по 42 въпроса, свързани с управлението по време на президентството на Джани Инфантино
УЕФА все още очаква отговор от ФИФА на поредица от въпроси за управлението на световния футбол. Крайният срок, поставен от европейската централа, изтича в полунощ на 2 срещу 3 ноември, а според агенция Press Association до ранния следобед в понеделник отговор не е бил получен.
Генералният секретар на УЕФА Теодор Теодоридис е изпратил писмо до колегата си от ФИФА Матиас Графстрьом на 19 октомври. В него са събрани въпроси на европейските членове на Съвета на ФИФА, които търсят яснота по 42 области.
Сред темите са изоставеният план за привличане на частни инвестиции в компания, която да управлява търговските дейности на Световното първенство, документация по дисциплинарното дело срещу Фоларин Балогун и гаранции относно потенциални конфликти на интереси.
„Тези въпроси изискват отговори сега. Те не могат да бъдат отложени до следващото заседание на Съвета на ФИФА“, пише Теодоридис в писмото, с което Press Association се е запознала.
По-рано говорител на ФИФА е заявил пред агенцията, че организацията възнамерява да отговори на членовете на Съвета, но няма да коментира публично вътрешна кореспонденция и документи заради правилата за поверителност.
Следващото заседание на Съвета на ФИФА е насрочено за 16 декември. Междувременно УЕФА е поела ангажимент да намери алтернативен кандидат на Инфантино за президентските избори през март. Крайният срок за подаване на кандидатури е 18 ноември.