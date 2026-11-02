Туск обвини президента Навроцки за хаоса в Конституционния съд на Полша

Полският премиер Доналд Туск отправи остри критики към политическия си опонент – президента Карол Навроцки, обвинявайки го за неспиращата криза около Конституционния съд на страната. В публикация в платформата „Екс“ министър-председателят подчерта, че казусът може да бъде разрешен бързо и без да се стига до поправки в основния закон, предава агенция ДПА.

Според позицията на Туск, основният закон задължава държавния глава да признае легитимно избраните магистрати, което автоматично би им дало възможност да започнат работа. Премиерът обаче отчете, че до този момент Навроцки съзнателно е предпочел подхода на силова конфронтация.

Дългогодишното напрежение между двата водещи политически лагера в Полша относно контрола над съдебния състав ескалира рязко в петък. Тогава на официалната интернет страница на Конституционния съд се появи съобщение, че досегашният му председател Богдан Швенчковски и неговият заместник са временно отстранени от постовете си.

Информацията сочеше, че ръководството на институцията се поема временно от съдия Анна Корвин-Пьотровска. Консервативната партия „Право и справедливост“ (ПиС), която управляваше Полша в периода 2015–2023 г., успя да попълни съда с лоялни до нея магистрати. След смяната на властта в края на 2023 г. левоцентристкото коалиционно правителство на Туск прави постоянни опити да назначи нови съдии на овакантените позиции.

Корвин-Пьотровска е сред петимата новоизбрани конституционни съдии, които бяха номинирани от полския парламент. Те обаче все още не могат официално да поемат функциите си, тъй като президентът Навроцки отказва да ги одобри.

Въпреки че петимата магистрати вече положиха клетва пред депутатите, Швенчковски категорично им забрани достъпа до сградата на съда.

Очаква се утре институционалният сблъсък да навлезе в нова фаза. Корвин-Пьотровска вече насрочи за следобед общо събрание на всички конституционни съдии. Този колективен орган има правомощията да одобрява повдигането на наказателни обвинения срещу членове на съда, както и да решава дали даден съдия да бъде пенсиониран поради трайна невъзможност да изпълнява служебните си задължения.