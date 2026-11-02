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Четири случая на морбили в Северна Македония

Четири случая на морбили в Северна Македония
Pixabay

На този етап липсват основания за обявяване на епидемия в страната, заяви здравният министър

В Северна Македония са регистрирани четири потвърдени случая на морбили, съобщи здравният министър на страната Сашо Клековски, цитиран по БТА. Заразяването е констатирано при три бебета и 40-годишен местен гражданин. Инфектираните в страната са жители на Скопие, Велес и Щип. Министърът поясни, пред местните медии, че имунизационният календар не обхваща деца на възраст под 12 месеца.

Според Клековски Институтът за обществено здраве и регионалните му центрове в момента приключват епидемиологичните си проучвания, за да установят дали има връзка между отделните случаи. Той подчерта, че на този етап липсват основания за обявяване на епидемия в страната.

Здравният министър отбеляза, че на фона на епидемичната обстановка в България и Косово, появата на тези първи случаи изисква повишена бдителност от страна на гражданите и институциите. Клековски призова хората да проверят имунизационния си статус, за да се уверят, че имат две дози от ваксината или че вече са прекарали заболяването.

Той отправи и специфичен апел при поява на висока температура и характерния обрив пациентите да не посещават лично кабинетите, а първо да се свържат с лекаря си по телефона. Тъй като морбили се предава изключително лесно, престоят в лекарските чакални крие най-голям риск от масово разпространение, тъй като вирусът остава активен във въздуха в продължение на около два часа.

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