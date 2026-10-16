Близо 580 случая на морбили у нас, над 80% от заболелите са деца

Общо 579 случая на морбили са съобщени в България до края на септември 2026 г. Заболяването е засегнало 11 области в страната, като 43 случая са отхвърлени след отрицателни лабораторни резултати.

Най-много заболели са регистрирани в област Враца - 279, следвана от Плевен със 165 и Ловеч с 97 случая. Заразени има още в София, Монтана, Варна, Русе, Видин, Перник, Търговище и Софийска област.

Особено тревожен е високият дял на заболелите деца. Те са 482, или 83,2% от всички отчетени случаи. Най-засегната е възрастовата група от 1 до 4 години със 161 заболели, следвана от децата между 5 и 9 години със 146 случая.

Според предоставените данни 287 от заболелите не са ваксинирани поради ненавършена възраст или други причини, а при други 42 имунизационният статус е неизвестен.

От началото на разпространението на морбили в страната са поставени общо 80 955 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола.

Морбили е силно заразно вирусно заболяване, което може да доведе до тежки усложнения, особено при малките деца. Ваксинацията остава основното средство за предпазване от инфекцията.