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Километрично задръстване на АМ "Хемус" преди Ботевград, движението е блокирано

Километрично задръстване на АМ "Хемус" преди Ботевград, движението е блокирано
Фейсбук / Пътна обставновка в България

Шофьори съобщават за сериозни затруднения в трафика, като по техни данни автомобилите не се движат повече от 30 минути

Сериозно задръстване се е образувало на автомагистрала "Хемус" в района преди Ботевград. За това сигнализира шофьор в социалните мрежи, като публикува и снимка на дълга колона от автомобили.

"Магистрала Хемус преди Ботевград от 30 мин не се движим", пише в групата "Пътна обстановка в България" във Facebook.

На публикуваната снимка се виждат множество автомобили, спрели в колона, като движението в едното платно изглежда силно затруднено.

Към момента няма потвърдена информация за причината за задръстването, нито дали то е свързано с пътнотранспортно произшествие, аварирал автомобил или друга причина.

Не е ясно и кога ще бъде възстановено нормалното движение в участъка.

Шофьорите, на които им предстои преминаване през района на Ботевград, трябва да имат предвид възможността за забавяне.

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