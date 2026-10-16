Километрично задръстване на АМ "Хемус" преди Ботевград, движението е блокирано
Шофьори съобщават за сериозни затруднения в трафика, като по техни данни автомобилите не се движат повече от 30 минути
Сериозно задръстване се е образувало на автомагистрала "Хемус" в района преди Ботевград. За това сигнализира шофьор в социалните мрежи, като публикува и снимка на дълга колона от автомобили.
"Магистрала Хемус преди Ботевград от 30 мин не се движим", пише в групата "Пътна обстановка в България" във Facebook.
На публикуваната снимка се виждат множество автомобили, спрели в колона, като движението в едното платно изглежда силно затруднено.
Към момента няма потвърдена информация за причината за задръстването, нито дали то е свързано с пътнотранспортно произшествие, аварирал автомобил или друга причина.
Не е ясно и кога ще бъде възстановено нормалното движение в участъка.
Шофьорите, на които им предстои преминаване през района на Ботевград, трябва да имат предвид възможността за забавяне.