Новини
Търси
Подкаст
Общество

Къде се пътува трудно на 16 октомври: дъжд, военни колони и ремонти по „Хемус“

Къде се пътува трудно на 16 октомври: дъжд, военни колони и ремонти по „Хемус“

До 17:00 часа движението край Шумен е двупосочно в едното платно, а край Симитли от 10:00 часа ще има две ленти към Кулата

Дъждът и мокрите настилки ще изискват по-ниска скорост и по-голяма дистанция. Днес по републиканските пътища продължава и придвижването на личен състав и техника на Сухопътните войски за планирана подготовка. В съобщението им не са посочени конкретни маршрути и часове.

Автомагистрала „Хемус“

Между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София е затворено, а движението е двупосочно в платното към Варна. Обявеният срок е до 17:00 часа днес; в бюлетина няма потвърждение кога и дали след това платното ще бъде отворено.

Между надлеза при Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, движението също е двупосочно в платното към Варна. Ограничението е обявено до 17 октомври. Тръбата на тунел „Топли дол“ към София остава затворена за ремонт, като трафикът преминава двупосочно в тръбата към Варна. Максималните габарити там са 4,5 м височина и 3,75 м ширина.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а камионите над 12 тона трябва да се движат в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч. При 34-и км към София се обследва анкерна стена, а между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ не се допускат превозни средства над 12,5 тона.

Останалите автомагистрали

По АМ „Тракия“ между 34-и и 39-и км към Бургас се полага маркировка и ограничението е 100 км/ч. При Мухово се работи в аварийната лента. Между 56-и и 61-и км към София, от 208-и до 229-и км към София и от 218-и до 229-и км към Бургас скоростта е ограничена до 100 км/ч. В Сливенска област между 229-и и 273-и км се почиства пътят, а между 342-и и 348-и км към Бургас се полага маркировка с ограничение 80 км/ч. И за двата участъка 16 октомври е последният обявен ден на дейностите.

По АМ „Струма“ аварийните ленти между 10-и и 12-и км към София са ограничени заради почистване на откоси. От 10:00 до 16:00 часа между 16-и и 18-и км към София ще бъде затворена външната активна лента. При пътен възел „Даскалово“ от 16:00 до 20:30 часа действа временна организация към Перник и Кюстендил.

По АМ „Марица“ между 66-и и 67-и км към София ограничението е 70 км/ч заради повредени фуги. Между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“ на три места движението е в една лента с ограничение 50 км/ч. По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ бюлетинът не посочва ограничения.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра движението е в една лента заради ремонт. Старият път между гара Яна и Ботевград се ремонтира поетапно в една лента, а участъкът между 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийна анкерна стена. Обходът е по АМ „Хемус“.

По пътя през Владая в работния ден до 10:30 часа са осигурени две ленти към София. Край Симитли от 10:00 часа днес до 14:00 часа на 17 октомври ще има две ленти към Кулата и една към София.

По път I-4 при Омуртаг и село Пролаз от 09:00 до 18:00 часа движението ще преминава в една лента за смяна на камери. По път II-84 Юндола – Якоруда – Разлог при 102-и км от 08:00 до 21:00 часа също ще се пропуска двупосочно в една лента. В района на Велико Търново, от 128-и до 130-и км, остава стеснение за ремонт.

Път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна е затворен за всички автомобили; обходът е през пътен възел „Крайморие“, Приморско и път III-992. Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак е затворен за основен ремонт. Участъкът Трявна – Царева ливада остава с ограничение заради ремонт на железопътен прелез; обявеният срок е до днес. По пътя Габрово – Узана движението се спира в работни дни от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа, също до днес.

В Елена движението по път III-551 ще бъде ограничено от 13:00 до 19:00 часа заради празника на Еленския бут. Обходът е по уличната мрежа на града.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили. „Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. През „Петрохан“ са забранени камиони над 12 тона, превозни средства над 12 метра и движението с ремаркета. По „Шипка“ важи ограничение за определени тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Според последните публикувани данни трафикът на изход за товарни автомобили през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е силно интензивен. По останалите граници трафикът е нормален. Фериботите Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават спрени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

В петък ще бъде облачно, с валежи от дъжд на много места. Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, максималните – между 10 и 15, а в София около 10 градуса. В планините се очаква сняг над около 1300 м; на 2000 м температурата ще бъде около минус 1 градус.

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Разбиха нарколаборатория при мащабна полицейска акция в Бургас, има петима задържани

Разбиха нарколаборатория при мащабна полицейска акция в Бургас, има петима задържани

Топло време с температури до 25 градуса се очаква в България, валежите ще са оскъдни

Топло време с температури до 25 градуса се очаква в България, валежите ще са оскъдни

Над 34 хил. повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица

Над 34 хил. повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица

Подновяват опитите за изтегляне на ударения от дронове кораб „Челси 3“ към Бургас

Подновяват опитите за изтегляне на ударения от дронове кораб „Челси 3“ към Бургас

Променят движението по пътя край Банско заради профилактика на камери

Променят движението по пътя край Банско заради профилактика на камери

Водещи

Спортният директор на ЦСКА: На 100% имаше дузпа за нас

Спортният директор на ЦСКА: На 100% имаше дузпа за нас

  • Преди 8 минути
Белият дом е наредил ограничаване на сателитната услуга Starshield за армията на Украйна

Белият дом е наредил ограничаване на сателитната услуга Starshield за армията на Украйна

  • Преди 15 минути
ChatGPT като съдия в любовта: защо съветите на ИИ могат да навредят на отношенията

ChatGPT като съдия в любовта: защо съветите на ИИ могат да навредят на отношенията

  • Преди 17 минути
Започна срещата между синдикатите и финансовия министър за увеличението на доходите

Започна срещата между синдикатите и финансовия министър за увеличението на доходите

Разбиха нарколаборатория при мащабна полицейска акция в Бургас, има петима задържани

Разбиха нарколаборатория при мащабна полицейска акция в Бургас, има петима задържани

  • Преди 19 минути
Димитър Стоянов към военните авиатори: Продължавайте да бъдете първи сред равни

Димитър Стоянов към военните авиатори: Продължавайте да бъдете първи сред равни

Българи пътуват до Гърция за имунизация заради недостига на противогрипни ваксини

Българи пътуват до Гърция за имунизация заради недостига на противогрипни ваксини

Фенове на Левски се биха по улиците на Нидерландия, има ранен полицай

Фенове на Левски се биха по улиците на Нидерландия, има ранен полицай

  • Преди 26 минути
„Магистралата се превърна в река“: Българин разказа за водния ад в Истанбул

„Магистралата се превърна в река“: Българин разказа за водния ад в Истанбул

  • Преди 30 минути
Топло време с температури до 25 градуса се очаква в България, валежите ще са оскъдни

Топло време с температури до 25 градуса се очаква в България, валежите ще са оскъдни

  • Преди 30 минути
Ген. Николай Русев: Завършването на симулатора на F-16 е критичен приоритет

Ген. Николай Русев: Завършването на симулатора на F-16 е критичен приоритет

Над 34 хил. повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица

Над 34 хил. повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица

  • Преди 36 минути
Мишка прекъсна брифинга на треньора на НЕК Наймеген след мача с Левски

Мишка прекъсна брифинга на треньора на НЕК Наймеген след мача с Левски

  • Преди 37 минути
Мицкоски ще постави случая "Ива Михайлова" пред НАТО и ЕС и обвини България, че укрива осъдени

Мицкоски ще постави случая "Ива Михайлова" пред НАТО и ЕС и обвини България, че укрива осъдени

  • Преди 43 минути
Подновяват опитите за изтегляне на ударения от дронове кораб „Челси 3“ към Бургас

Подновяват опитите за изтегляне на ударения от дронове кораб „Челси 3“ към Бургас

  • Преди 47 минути