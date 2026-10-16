Къде се пътува трудно на 16 октомври: дъжд, военни колони и ремонти по „Хемус“

Дъждът и мокрите настилки ще изискват по-ниска скорост и по-голяма дистанция. Днес по републиканските пътища продължава и придвижването на личен състав и техника на Сухопътните войски за планирана подготовка. В съобщението им не са посочени конкретни маршрути и часове.

Автомагистрала „Хемус“

Между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София е затворено, а движението е двупосочно в платното към Варна. Обявеният срок е до 17:00 часа днес; в бюлетина няма потвърждение кога и дали след това платното ще бъде отворено.

Между надлеза при Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, движението също е двупосочно в платното към Варна. Ограничението е обявено до 17 октомври. Тръбата на тунел „Топли дол“ към София остава затворена за ремонт, като трафикът преминава двупосочно в тръбата към Варна. Максималните габарити там са 4,5 м височина и 3,75 м ширина.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а камионите над 12 тона трябва да се движат в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч. При 34-и км към София се обследва анкерна стена, а между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ не се допускат превозни средства над 12,5 тона.

Останалите автомагистрали

По АМ „Тракия“ между 34-и и 39-и км към Бургас се полага маркировка и ограничението е 100 км/ч. При Мухово се работи в аварийната лента. Между 56-и и 61-и км към София, от 208-и до 229-и км към София и от 218-и до 229-и км към Бургас скоростта е ограничена до 100 км/ч. В Сливенска област между 229-и и 273-и км се почиства пътят, а между 342-и и 348-и км към Бургас се полага маркировка с ограничение 80 км/ч. И за двата участъка 16 октомври е последният обявен ден на дейностите.

По АМ „Струма“ аварийните ленти между 10-и и 12-и км към София са ограничени заради почистване на откоси. От 10:00 до 16:00 часа между 16-и и 18-и км към София ще бъде затворена външната активна лента. При пътен възел „Даскалово“ от 16:00 до 20:30 часа действа временна организация към Перник и Кюстендил.

По АМ „Марица“ между 66-и и 67-и км към София ограничението е 70 км/ч заради повредени фуги. Между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“ на три места движението е в една лента с ограничение 50 км/ч. По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ бюлетинът не посочва ограничения.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра движението е в една лента заради ремонт. Старият път между гара Яна и Ботевград се ремонтира поетапно в една лента, а участъкът между 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийна анкерна стена. Обходът е по АМ „Хемус“.

По пътя през Владая в работния ден до 10:30 часа са осигурени две ленти към София. Край Симитли от 10:00 часа днес до 14:00 часа на 17 октомври ще има две ленти към Кулата и една към София.

По път I-4 при Омуртаг и село Пролаз от 09:00 до 18:00 часа движението ще преминава в една лента за смяна на камери. По път II-84 Юндола – Якоруда – Разлог при 102-и км от 08:00 до 21:00 часа също ще се пропуска двупосочно в една лента. В района на Велико Търново, от 128-и до 130-и км, остава стеснение за ремонт.

Път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна е затворен за всички автомобили; обходът е през пътен възел „Крайморие“, Приморско и път III-992. Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак е затворен за основен ремонт. Участъкът Трявна – Царева ливада остава с ограничение заради ремонт на железопътен прелез; обявеният срок е до днес. По пътя Габрово – Узана движението се спира в работни дни от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа, също до днес.

В Елена движението по път III-551 ще бъде ограничено от 13:00 до 19:00 часа заради празника на Еленския бут. Обходът е по уличната мрежа на града.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили. „Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. През „Петрохан“ са забранени камиони над 12 тона, превозни средства над 12 метра и движението с ремаркета. По „Шипка“ важи ограничение за определени тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Според последните публикувани данни трафикът на изход за товарни автомобили през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е силно интензивен. По останалите граници трафикът е нормален. Фериботите Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават спрени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

В петък ще бъде облачно, с валежи от дъжд на много места. Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, максималните – между 10 и 15, а в София около 10 градуса. В планините се очаква сняг над около 1300 м; на 2000 м температурата ще бъде около минус 1 градус.