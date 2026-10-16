Досъдебно производство е образувано за атаката над кораба „Челси 3“

Военно-окръжна прокуратура - София образува досъдебно производство за извършено престъпление в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, свързано с плавателния съд „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг.

Сигналът е изпратен по компетентност от Софийска градска прокуратура и е подаден от фондация „Български адвокати за правата на човека“ и сдружение „Български хелзинкски комитет“, предава НОВА.

В него се съдържат твърдения за нарушения на правилата на международното право за водене на война в българската изключителна икономическа зона на Черно море.

Образуваното досъдебно производство е за това, че „през месец октомври 2026 година в българската изключителна икономическа зона на Черно море в нарушение на правилата на международното право за водене на война било заповядано да се извърши спрямо гражданско население убийство – екипажа на „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, както и да се извърши разрушение на имущество в големи размери – посоченото плавателно средство“.

С оглед изясняване на всички обстоятелства по случая и събиране на необходимите доказателства с постановление на наблюдаващия прокурор разследването е възложено на военен следовател при Военно-окръжна прокуратура - София. Предвид необходимостта от извършване на отделни процесуално-следствени действия на територията, обслужвана от Военно-окръжна прокуратура - Сливен, с отделно постановление е възложено на военен следовател да извърши конкретни действия по разследването.

На главния секретар на Министерството на вътрешните работи е възложено да организира изпълнението на указанията, дадени в постановлението относно действия от компетентността на органите на МВР. Сред тях са издирване на свидетели, установяване на местонахождението на плавателния съд „Челси 3“ и предприемане на други действия за изясняване на случая и установяване на евентуално съпричастни лица.

В хода на разследването следва да бъдат събрани доказателства относно собствеността на плавателния съд, състава на екипажа, маршрута и целта на плаването, както и превозвания товар и/или пътници.