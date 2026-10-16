Новини
Търси
Подкаст
Общество

Подновяват опитите за изтегляне на ударения от дронове кораб „Челси 3“ към Бургас

Подновяват опитите за изтегляне на ударения от дронове кораб „Челси 3“ към Бургас

Целта е плавателният съд да бъде буксиран до пристанището в Бургас

Очаква се да бъде възобновена операцията по изтеглянето на кораба „Челси 3“, който беше поразен от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Целта е плавателният съд да бъде буксиран до пристанището в Бургас.

Продължаването на спасителните действия ще зависи от метеорологичната обстановка и възможността операцията да бъде извършена без риск за участващите екипажи.

Силното вълнение възпрепятства спасителната операция

Вчера към авариралия кораб бяха изпратени влекачът „Алиот“ и катерът „Спасител 2“ на „Морска администрация“.

Неблагоприятните условия в морето обаче не позволиха на аварийната група да се качи на борда на „Челси 3“.

В резултат на това операцията беше прекъсната, а влекачът „Алиот“ се прибра в пристанище Бургас около 16:00 часа без пострадалия плавателен съд.

Предстои оглед за поражения и следи от дронове

След успешното изтегляне на „Челси 3“ до Бургас специалисти ще извършат подробна проверка на техническото му състояние.

При огледа ще се търсят и следи от дронове, които могат да помогнат за изясняване на обстоятелствата около атаката.

Към момента остава неясно кога точно ще бъде възможно възобновяването на буксировката, тъй като решаващо значение ще имат условията в Черно море.

Още по темата

Петима моряци са спасени, а седем се издирват след пожара на търговски кораб в Черно море

Петима моряци са спасени, а седем се издирват след пожара на търговски кораб в Черно море

Корабът „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, е ударен на около 15 морски мили от Бяла

Корабът „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, е ударен на около 15 морски мили от Бяла

Радев от Брюксел: „Челси 3“ ще бъде изследван в Бургас, все още не е ясно от коя страна са дроновете

Радев от Брюксел: „Челси 3“ ще бъде изследван в Бургас, все още не е ясно от коя страна са дроновете

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Разбиха нарколаборатория при мащабна полицейска акция в Бургас, има петима задържани

Разбиха нарколаборатория при мащабна полицейска акция в Бургас, има петима задържани

Топло време с температури до 25 градуса се очаква в България, валежите ще са оскъдни

Топло време с температури до 25 градуса се очаква в България, валежите ще са оскъдни

Над 34 хил. повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица

Над 34 хил. повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица

Променят движението по пътя край Банско заради профилактика на камери

Променят движението по пътя край Банско заради профилактика на камери

Ангел Найденов: Атаките в Черно море са опит да блокират маршрутите от и за Украйна

Ангел Найденов: Атаките в Черно море са опит да блокират маршрутите от и за Украйна

Водещи

Спортният директор на ЦСКА: На 100% имаше дузпа за нас

Спортният директор на ЦСКА: На 100% имаше дузпа за нас

  • Преди 9 минути
Белият дом е наредил ограничаване на сателитната услуга Starshield за армията на Украйна

Белият дом е наредил ограничаване на сателитната услуга Starshield за армията на Украйна

  • Преди 16 минути
ChatGPT като съдия в любовта: защо съветите на ИИ могат да навредят на отношенията

ChatGPT като съдия в любовта: защо съветите на ИИ могат да навредят на отношенията

  • Преди 18 минути
Започна срещата между синдикатите и финансовия министър за увеличението на доходите

Започна срещата между синдикатите и финансовия министър за увеличението на доходите

Разбиха нарколаборатория при мащабна полицейска акция в Бургас, има петима задържани

Разбиха нарколаборатория при мащабна полицейска акция в Бургас, има петима задържани

  • Преди 20 минути
Димитър Стоянов към военните авиатори: Продължавайте да бъдете първи сред равни

Димитър Стоянов към военните авиатори: Продължавайте да бъдете първи сред равни

Българи пътуват до Гърция за имунизация заради недостига на противогрипни ваксини

Българи пътуват до Гърция за имунизация заради недостига на противогрипни ваксини

Фенове на Левски се биха по улиците на Нидерландия, има ранен полицай

Фенове на Левски се биха по улиците на Нидерландия, има ранен полицай

  • Преди 27 минути
„Магистралата се превърна в река“: Българин разказа за водния ад в Истанбул

„Магистралата се превърна в река“: Българин разказа за водния ад в Истанбул

  • Преди 31 минути
Топло време с температури до 25 градуса се очаква в България, валежите ще са оскъдни

Топло време с температури до 25 градуса се очаква в България, валежите ще са оскъдни

  • Преди 31 минути
Ген. Николай Русев: Завършването на симулатора на F-16 е критичен приоритет

Ген. Николай Русев: Завършването на симулатора на F-16 е критичен приоритет

Над 34 хил. повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица

Над 34 хил. повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица

  • Преди 37 минути
Мишка прекъсна брифинга на треньора на НЕК Наймеген след мача с Левски

Мишка прекъсна брифинга на треньора на НЕК Наймеген след мача с Левски

  • Преди 38 минути
Мицкоски ще постави случая "Ива Михайлова" пред НАТО и ЕС и обвини България, че укрива осъдени

Мицкоски ще постави случая "Ива Михайлова" пред НАТО и ЕС и обвини България, че укрива осъдени

  • Преди 44 минути
Подновяват опитите за изтегляне на ударения от дронове кораб „Челси 3“ към Бургас

Подновяват опитите за изтегляне на ударения от дронове кораб „Челси 3“ към Бургас

  • Преди 48 минути