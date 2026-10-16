Подновяват опитите за изтегляне на ударения от дронове кораб „Челси 3“ към Бургас

Очаква се да бъде възобновена операцията по изтеглянето на кораба „Челси 3“, който беше поразен от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Целта е плавателният съд да бъде буксиран до пристанището в Бургас.

Продължаването на спасителните действия ще зависи от метеорологичната обстановка и възможността операцията да бъде извършена без риск за участващите екипажи.

Силното вълнение възпрепятства спасителната операция

Вчера към авариралия кораб бяха изпратени влекачът „Алиот“ и катерът „Спасител 2“ на „Морска администрация“.

Неблагоприятните условия в морето обаче не позволиха на аварийната група да се качи на борда на „Челси 3“.

В резултат на това операцията беше прекъсната, а влекачът „Алиот“ се прибра в пристанище Бургас около 16:00 часа без пострадалия плавателен съд.

Предстои оглед за поражения и следи от дронове

След успешното изтегляне на „Челси 3“ до Бургас специалисти ще извършат подробна проверка на техническото му състояние.

При огледа ще се търсят и следи от дронове, които могат да помогнат за изясняване на обстоятелствата около атаката.

Към момента остава неясно кога точно ще бъде възможно възобновяването на буксировката, тъй като решаващо значение ще имат условията в Черно море.