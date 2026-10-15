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Петима моряци са спасени, а седем се издирват след пожара на търговски кораб в Черно море

Петима моряци са спасени, а седем се издирват след пожара на търговски кораб в Черно море

Спасителната операция е започнала сутринта

Петима моряци са спасени, а други седем остават в неизвестност след пожар на борда на търговския кораб „Wine Trader“ в Черно море, съобщи румънската агенция Аджерпрес.

Спасителната операция е започнала сутринта, след като Румънската морска администрация е получила сигнал за сериозен инцидент на около 13 морски мили югоизточно от Сулина. Според Ройтерс корабът се е намирал извън териториалните води на Румъния.

Плавателният съд, който е под флага на Сан Марино, е подал сигнал за помощ около 7:00 ч. местно време заради пожар в надстройката. Корабът е бил без товар, а на борда му е имало общо 12 души.

В първоначалното съобщение на румънските власти името на плавателния съд е било посочено като „Wide Trader“, но впоследствие е уточнено, че става дума за „Wine Trader“.

Засега не е установено дали корабът е бил ударен от дрон. Телевизия Диджи 24 съобщава, че моряци от намиращи се наблизо плавателни съдове твърдят, че са забелязали удар от два дрона. Тази информация обаче все още не е потвърдена официално.

Инцидентът е вторият подобен случай в района за кратко време. През изминалата нощ на борда на танкера „Яра Джей“ (Yara J), плаващ под флага на Коморските острови, избухна пожар, след като корабът хвърли котва в румънски териториални води. Екипажът беше евакуиран, а румънските власти започнаха разследване, за да установят причините за случилото се.

Двата плавателни съда са се намирали близо до устието на канала Сулина, който свързва река Дунав с Черно море. Районът е важен за корабоплаването, тъй като Украйна все по-често използва дунавските пристанища и маршрути за износ на стоки заради руските атаки срещу черноморската ѝ инфраструктура.

По данни на Ройтерс през последните 10 дни най-малко пет други товарни кораба край бреговете на Румъния и България са били атакувани с дронове. При тези нападения са загинали най-малко 23 моряци.

Засилването на атаките срещу корабоплаването в Черно море поражда опасения за сигурността на търговските маршрути и за икономическите последици за крайбрежните държави. Румънският външен министър Оана Цою определи морето като ключов маршрут за световните доставки на храни и призова за повече инвестиции в отбраната и възпирането на заплахите.

Междувременно българският министър-председател Румен Радев заяви, че европейските лидери ще обсъдят предложение за мораториум върху атаките срещу граждански кораби в Черно море.

На фона на продължаващата война Русия атакува украинските пристанища по Черно море, докато Украйна нанася удари по руски плавателни съдове, включително в района на Азовско море. Развитието на конфликта създава все по-големи рискове за търговското корабоплаване и износа на зърно от региона.

 
 
 

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