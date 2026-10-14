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Румъния разследва измами за над 1 млн. евро с обслужването на военни кораби на НАТО

Румъния разследва измами за над 1 млн. евро с обслужването на военни кораби на НАТО
Pixabay

Разследването се провежда в няколко държави с подкрепата на Агенцията на Европейския съюз за съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси „Евроджъст“

Прокуратурата в Румъния разследва предполагаеми данъчни нарушения, измами и пране на пари, свързани с пристанищни услуги за военни кораби на държави от НАТО. Информацията е на румънския вестник „Адевърул“.

Разследването се провежда в няколко държави с подкрепата на Агенцията на Европейския съюз за съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси „Евроджъст“. Днес прокурори от Националната дирекция за борба с корупцията (DNA) са извършили обиски на три адреса в югоизточния окръг Констанца, включително в частни домове и в офис на търговско дружество.

Според „Адевърул“ проверките вероятно са свързани с компанията „Глобъл Дифенс Лоджистикс“, основана през 2012 г. и работеща в пристанищния сектор. Телевизия Диджи 24 съобщава, че дружеството е заподозряно в причиняване на щети за над 1 милион евро на държави от НАТО чрез фиктивни договори за обслужване на военни кораби.

От DNA уточняват, че операцията е част от международно координирано разследване. В Норвегия са задържани петима души и са претърсени жилища и офиси на компании. В Германия също са извършени обиски въз основа на европейска заповед за разследване.

„Евроджъст“ оказва съдействие по трансграничното разследване от април 2025 г. То е свързано с предполагаемо представяне на фалшиви фактури пред Агенцията на НАТО за поддръжка и снабдяване (NSPA). Агенцията отговаря за логистичната подкрепа, доставките на оборудване и осигуряването на различни услуги за Алианса.

В центъра на разследването е компания и нейните подизпълнители, за които има подозрения, че са представяли фиктивни фактури за услуги, предоставяни от брега на военни кораби на НАТО и техните екипажи при престоя им в пристанища в Северозападна Европа.

Предварителните оценки сочат, че нанесените щети на държави членки на Алианса надхвърлят 1 милион евро. Точният размер на сумата все още се установява, съобщава Диджи 24.

„Адевърул“ припомня, че „Глобъл Дифенс Лоджистикс“ е била обект и на друго разследване на DNA за предполагаем подкуп с цел получаване на договори за пристанищно обслужване.

За случая беше съобщено през февруари 2025 г. Според разследващите компанията е обещала на служител на международна организация над 200 000 долара, за да улесни сключването на договор на стойност над 9 милиона евро.

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