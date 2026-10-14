Франция осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море и изрази солидарност с България и Румъния

Франция осъди остро атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море през последните дни край бреговете на България и Румъния, се посочва в изявление на френското Министерство на външните работи.

Париж определи нападенията като неприемливи и предупреди, че поредната ескалация представлява грубо нарушение на международното право.

Според френското външно министерство зачестилите атаки срещу гражданското корабоплаване, при които има загинали, показват, че руската война срещу Украйна продължава да застрашава сигурността на Европейския съюз и НАТО.

Франция заяви, че ще продължи да подкрепя Украйна и отново призова за въвеждане на мораториум върху ударите в Черно море.

В изявлението си Париж изрази и подкрепа за двете държави, чиито брегове се намират в близост до засегнатите райони.

"Франция изразява пълна солидарност с Румъния и България. Тяхната сигурност е наш приоритет и трябва да бъде гарантирана", се посочва в позицията на министерството.