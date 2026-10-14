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Радев: Някой в залата знае ли как да покрием цялата наша икономическа зона в Черно море

Радев: Някой в залата знае ли как да покрием цялата наша икономическа зона в Черно море
Снимка: БТА

Когато искаме да имаме защита днес, е трабвало преди години да се вземат важните решения, каза той

Някой в залата има ли представа как може да покрием с радиолокационно наблюдение цялата изключителна икономическа зона в Черно море? Мога да ви кажа, че няма как да стане, заяви премиерът Румен Радев в отговор на депутатски въпрос по време на изслушването за втората атака в Черно море към търговски кораби в близост до българската акватория.

"Трябва се днес, но зависи какво сме правили вчера, за да имаме сили и средства да действаме днес", заяви премиерът.

Той обясни, че зенитно-ракетно и антидрон прикритие също няма как да стане. "Налети са милиарди долари в защитата на Украйна и дроновете преминават. Русия също има колосални 

"Когато искаме да имаме защита днес, е трабвало преди години да се вземат важните решения, да е имало бюджет. Няма да изразходваме средства за логистика, защото няма какво да преместим. Това, което правим при изпразнен бюджет и хазна, е оттук нататък да добиваме защитни системи", каза премиерът.

"Работи се по обекти от критичната инфраструктура, важни обекти от страната. Работим активно в тази посока. Най-важният критерий за успех е да се сложи край на тази безсмислена война. Гласът на България се чува, гласът на България тежи", допълни Радев. 

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