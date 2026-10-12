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Двама турски граждани са задържани в Германия във връзка с пожар в станция на "Старлинк"

Двама турски граждани са задържани в Германия във връзка с пожар в станция на "Старлинк"
Pixabay

Според Варшава Русия стои зад случилото се

Двама турски граждани са били задържани в Германия във връзка с пожар в наземна станция в Полша на спътниковата услуга "Старлинк", съобщиха високопоставени полски представители, цитирани от Ройтерс.

Според Варшава Русия стои зад случилото се.

"Нямаме съмнение, че руските служби стоят зад този саботаж. Трябва да отбележим, че те все повече се насочват към лица, свързани с престъпния свят", заяви на брифинг полският министър по въпросите на специалните служби Томаш Шемоняк.

По думите на вътрешния министър Марчин Кервински полските власти ще повдигнат обвинения на двамата турски граждани в извършване на саботажни действия по заповед на чуждо разузнаване.

В ЕС от месеци предупреждават, че Русия извършва из цяла Европа саботажни действия, както и кибер- и хибридни атаки с цел да подкопае подкрепата за Украйна. Москва определя подобни обвинения като безпочвени и резултат от антируска истерия.

Пожарът в станцията на "Старлинк" в Централна Полша обхвана нейното електрозахранване и резервен генератор. 

През 2022 година Илон Мъск осигури достъп на украинските въоръжени сили до "Старлинк" по молба на Киев, в първите дни след пълномащабната руска инвазия. 

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