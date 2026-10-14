Румен Радев: Поискахме помощ за усилване системите за контрол на дронове

За седмица в Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България бяха атакувани четири кораба. Два от тях потънаха, от екипажа на единия са спасени само 4 души (по предварителна информация - петима - б.р.) Другите два кораба са на вода, техните екипажи бяха спасени. Ударите бяха в тъмната част на денонощието при голямо вълнение, ниска видимост, валеж. Нашите спасителни екипи се справиха успешно, за което им благодаря. Това заяви премиерът Румен Радев пред депутатите в парламента.

Той уточни, че са направили опит за оглед и разследване за причините и източникът на атаката. Заради сложната метеорологична обстановка не са установени доказателства.

Предстои обръщение към нашите партньори и съюзници за помощ, да доведем разследването до край. Беше извършена активна дипломатическа дейност за подкрепа, каза премиерът.

Поискали сме помощ за усилване на системите за наблюдение и контрол, за усилване на нашите способности за противодействие на дронове, включително и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

България е в основата на нова инициатива за гарантиране свободата на навигация и безопасността на корабоплаване в Черно море. Ще работим тази инициатива да бъде представена на най-високо ниво, работим със съюзниците Румъния и Турция, каза Радев.

"Очакваме да имаме дълбоководни средства да изследваме останките на двата потънали кораба. По отношение на кораба "Челси" до края на седмицата имаме намерение да го избуксираме до пристанище Варна", заяви премиерът.

Усилили сме зенитно-ракетното покритие и радио-локационното проследяване по нашия бряг, заяви Румен Радев.

Той припомни разговора си с руския посланик в София Митрофанова, по чийто думи няма информация от руското военно министерство за атака по море. "Това е регистрирано от нас, разследването ще покаже дали това твърдение е истина или не", допълни Радев