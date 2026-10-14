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Последният капитан на подводницата ни "Слава": Нужни са поне два спасителни кораба

Последният капитан на подводницата ни "Слава": Нужни са поне два спасителни кораба
Снимка: Личен архив

Военоморските сили и Гранична полиция изпълняват на 100% задълженията си, каза кап. Кукуров

Очаква се днес - ден след потъването на втори кораб близо до акваторията на България, да бъдат направени отново огледи в района на пътуването на кораба. Петима моряци от него бяха спасени от други търговски плавателни съдове. Снощи петимата пристигнаха във Варна. Първо дойдоха трима сирийци и един египтянин. Те са в добро състояние, нямат здравословни проблеми. Те бяха прегледани и настанени в хотел във Варна. Около полунощ пристигна и петият моряк, също в добро състояние.

Капитан I ранг Камен Кукуров, председател на УС на „Булсар КДП Никофор Герчев“ – доброволческо сдружение за търсене и спасяване на хора в море, след с особено внимание какво се случва през последните дни.

В отворено писмо към премиера и министъра на транспорта и съобщенията от сдружението изразяват своите притеснения за сигурността на корабоплаването в Черно море.

"Моето лично мнение е, че военоморските сили и гранична полиция със средставата, с които разполагат, изпълняват на 100% всичките си задължения, заложени в закона за отбраната и в закона за МВР. Не виждам пропуски в техните действия", заяви Камен Кукуров пред БТВ.

Той посочи, че се реагира на всеки един сигнал относно минната опасност и опасността от дронове.

По думите му операциите в Черно море, досега винаги са били ситуационни, а България трябва да придобие поне два спасителни кораби.

"От години не разполагаме с адекватни сили и средства. Операциите трябва да бъда безопасни не само за тези, които искаме да спасим, но и за тези, които ги осъществяват. Отговорностите на различните институции са размити. Необходим е преглед на правовата рамка", коментира още капитанът.

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