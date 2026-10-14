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Йордан Божилов: Чл. 4 е задействан само 9 пъти за цялата история на НАТО

Йордан Божилов: Чл. 4 е задействан само 9 пъти за цялата история на НАТО
Снимка: БТА

Решението е политическо, допълни Божилов

"Много говорим за чл. 4 от Договора на НАТО. Той е задействан само 9 пъти за цялата история на Алианса. Всички тези пъти са били свързани с яснота кой стои зад атаките, кой стои зад враждебните действия и заплаха за територията, суверенитета или въоръжените сили на дадена страна. Трябва да имаме едно наум, когато се задейства този член, защото след него, следва чл. 5, който е за защита на колективната отбрана". Това заяви Йордан Божилов, бивш зам.-военен министър и директор на Софийския форум за сигурност пред БНТ.

Той запита застрашена ли е българската териториална сигурност, територията, суверенитет. "НАТО трябва да остане единен, когато се задейства чл. 5. За задействането на чл. 4 не се изисква консенсус, но за чл. 5 той е нужен", припомни Божилов.

Една от целите на Русия е да докаже, че Пактът е нефункционален и няма да задейства чл. 5. Това са въпроси, които изискват изключително добро познаване и на ситуацията, и на НАТО.

България се е включила в група, която е задействала чл. 4 през 2022 г., припомни той.

Може да има много разузнавателни и икономически материали, в крайна сметка решението е политическо, допълни Божилов. 

"Много важно е да направим механизми за консултации с Румъния и Турция. Има един неформален формат за Полша, Румъния и Турция, България липсва от него. Нужно е да имаме нашия по-силен глас, да казваме какви са рисковете и за България, и за Региона. Каквото става в Черно море, то не остава само в Черно море", допълни Божилов.

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