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Нейнски: Има всички основания за активиране на чл. 4 по договора с НАТО

Нейнски: Има всички основания за активиране на чл. 4 по договора с НАТО
БТА

Тя посочи, че война представлява заплаха за българската национална сигурност

Правителството има основания да поиска активиране на член 4 по договора с НАТО след ударените кораби в Черно море. Това посочи пред БТВ бившият служебен министър на външните работи Надежда Нейнски. 

Тя каза, че войната в Украйна вече не е чужда война, а тази война вече е в икономическата сигурност на региона ни и представлява заплаха за българската национална сигурност.

Член 4 предвижда, че всяка страна членка може формално да повдигне въпрос пред Северноатлантическия съвет - основният орган за вземане на решения в НАТО, за да се обсъдят следващи стъпки със съюзниците. 

Нейнски запита още защо чак сега президентът Илияна Йотова свиква Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС).

"Докато чакаме кой е отговорен за тези атаки, от това, което се чува и от президента, и от премиера е, че се чакат останките затова чий е бил дронът", добави тя.

Според нея страхът "не може да ни кара да коленичим пред заплахите", а България трябва да използва съюзите, в които членува. 

Надежда Нейнски призова премиера Румен Радев да влезе в Народното събрание с доклад, да изложи позициите на държавата, както и да намери консенсус по изработването на национална позиция на България по отношение на ударените кораби в Черно море. 

Бившият външен министър критикува правителството на "Прогресивна България" и в частност министър-председателя Румен Радев затова, че се опитва да се хареса на Русия, а не се опитва да защити националната сигурност на страната. 

Тя призова Радев "да се грижи за българската национална сигурност, защото има кой да се грижи за руската национална сигурност". 

Член 4 е доста различен от Член 5 - основният стълб на алианса, който постановява, че въоръжено нападение срещу един съюзник се счита за нападение срещу всички и води до оказване на помощ. Според НАТО консултацията по Член 4 може „потенциално да доведе до съвместно решение или действие от името на Алианса“. Всички решения се вземат с консенсус.

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