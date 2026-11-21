Реал Мадрид постигна трудна победа с 2:1 над Селта у дома. Двубоят беше от 13-ия кръг на Ла Лига. "Белите" трябваше да правят обрат, след като Пабло Дуран откри за галисийци в 6-ата минута. В 66-ата Джуд Белингам изравни, а в 85-ата Карлос Еспи донесе успеха на своя отбор.

С успеха Реал събра 33 точки и поне временно се изравни с Барселона на върха във временното класиране. Селта е 13-и с 13 точки.

Двубоят започна отлично за гостите. В 6-ата минита Вилиот Сведберг проби отляво и центрира към Пабло Дуран, който не сбърка отблизо за 0:1.

В 37-та минута Реал получи дузпа. Хавиер Родригес фаулира Килиан Мбапе в наказателното поле. Зад топката застана французинът, чийто удар премина над вратата.

"Белите" изравниха в 66-ата минута Винисиус нахлу от лявото крило в наказателното поле и пусна топката към Килиан Мбапе, той се завъртя и продължи за връхлитащия Джуд Белингам, за да може французинът да вкара с удар от 16 метра.

В 85-ата минута Реал стигна до победен гол. Карлос Еспи се извиси и отправи удар с глава. Вратарят Щефан Раду изби топката, която отново се озова в нападателя, който не сбърка за 2:1.