Хиляди французи отново излязоха на улицата в събота в рамките на шеста поредна седмица на национални протести срещу поскъпването на живота, ниските заплати и жилищната криза, предаде Франс прес.

По данни на френското вътрешно министерство в демонстрациите в цялата страна са се включили 82 500 души. Организаторите посочват значително по-висока цифра – 150 000 участници. Само в Париж полицията отчита 21 500 демонстранти, докато синдикатите твърдят, че са били 45 000.

Недоволството е насочено и срещу състоянието на образованието и качеството на обществените услуги. В някои градове, включително Лион, се стигна до напрежение и сблъсъци с полицията. В хода на протестите са задържани 144 души, а около 70 000 полицаи и жандармеристи са били ангажирани с охраната.

Демонстрациите са част от по-широка протестна вълна в Европа, като акции се проведоха още в Италия, Испания, Португалия, Швейцария, Нидерландия и Германия.

Протестите съвпаднаха с осмата годишнина от създаването на движението на „жълтите жилетки“, започнало през 2018 г. в знак на недоволство срещу социалната политика на президента Еманюел Макрон.