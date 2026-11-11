Студенти и преподаватели в Чехия протестираха срещу промените във финансирането на обществените медии

Студенти и преподаватели от няколко висши учебни заведения в Чехия излязоха на протест в Прага срещу плановете за промяна на финансирането на обществените радио и телевизия, съобщи ДПА.

Стотици демонстранти се събраха на площад „Република“ в центъра на столицата. Те скандираха „Няма да се откажем от медиите!“ и издигнаха плакати с послания в защита на независимата журналистика.

Повече от 2000 настоящи и бивши студенти по журналистика са подписали отворено писмо, в което изразяват тревога за бъдещето на независимостта на Чешката телевизия и Чешкото радио.

Управляващата дясноцентристка коалиция, начело с премиера Андрей Бабиш, планира да премахне таксите, които гражданите плащат за обществените медии, и да ги замени с финансиране от държавния бюджет. Предложението вече премина първо четене в долната камара на парламента в края на октомври.

Предвижданите промени включват и намаляване на средствата за обществените радио и телевизия с над 15%.

Противниците на реформата предупреждават, че преминаването към пряко бюджетно финансиране може да постави медиите в по-голяма зависимост от управляващите и да застраши редакционната им независимост. Според критиците това създава риск Чешката телевизия и Чешкото радио да се превърнат в инструменти за влияние на правителството.