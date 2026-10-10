Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите

Либералната и консервативната опозиция в Чехия постигнаха силни резултати на изборите за Сенат, като поне четирима техни кандидати спечелиха още на първия тур. Това показват предварителните данни след преброяването на над 80% от гласовете, съобщи ДПА.

Според първоначалните резултати опозицията ще запази мнозинството си в горната камара на парламента, която може да служи като противовес на управляващите партии в долната камара. За останалите места ще се проведе балотаж следващата седмица.

На изборите се разпределят 27 от общо 81 места в Сената, като съставът на камарата се обновява с една трета на всеки две години. Сред функциите ѝ са да забавя приемането на закони и да блокира конституционни промени.

Паралелно с вота за Сенат се проведоха и местни избори в над 6200 града и общини. Гласуването се разглежда като първи тест за обществената подкрепа към правителството на премиера Андрей Бабиш, което встъпи в длъжност през декември.

Най-много кандидати за втория тур е излъчила партията АНО на Бабиш. Тя управлява в коалиция с две по-малки формации — „Партията на автомобилистите“ и движението „Свобода и пряка демокрация“. Предварителните оценки сочат избирателна активност от около 40%.

Правителството на Бабиш е подложено на критики заради предполагаем конфликт на интереси, свързан с бизнес дейността му, както и заради плановете за промяна на финансирането на обществените медии.