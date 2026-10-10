Новини
Търси
Подкаст
Свят

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите
АР/БТА

Правителството на Бабиш е подложено на критики заради предполагаем конфликт на интереси, свързан с бизнес дейността му

Либералната и консервативната опозиция в Чехия постигнаха силни резултати на изборите за Сенат, като поне четирима техни кандидати спечелиха още на първия тур. Това показват предварителните данни след преброяването на над 80% от гласовете, съобщи ДПА.

Според първоначалните резултати опозицията ще запази мнозинството си в горната камара на парламента, която може да служи като противовес на управляващите партии в долната камара. За останалите места ще се проведе балотаж следващата седмица.

На изборите се разпределят 27 от общо 81 места в Сената, като съставът на камарата се обновява с една трета на всеки две години. Сред функциите ѝ са да забавя приемането на закони и да блокира конституционни промени.

Паралелно с вота за Сенат се проведоха и местни избори в над 6200 града и общини. Гласуването се разглежда като първи тест за обществената подкрепа към правителството на премиера Андрей Бабиш, което встъпи в длъжност през декември.

Най-много кандидати за втория тур е излъчила партията АНО на Бабиш. Тя управлява в коалиция с две по-малки формации — „Партията на автомобилистите“ и движението „Свобода и пряка демокрация“. Предварителните оценки сочат избирателна активност от около 40%.

Правителството на Бабиш е подложено на критики заради предполагаем конфликт на интереси, свързан с бизнес дейността му, както и заради плановете за промяна на финансирането на обществените медии.

Още по темата

Чехия гласува на местни и сенатски избори – първи тест за управлението на Андрей Бабиш

Чехия гласува на местни и сенатски избори – първи тест за управлението на Андрей Бабиш

Бабиш: Чехия ще изпълни ангажимента си към НАТО, ако Русия нападне Балтика

Бабиш: Чехия ще изпълни ангажимента си към НАТО, ако Русия нападне Балтика

България и Чехия подписаха седем споразумения за отбрана, индустрия, здравеопазване и транспорт

България и Чехия подписаха седем споразумения за отбрана, индустрия, здравеопазване и транспорт

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Коя е Кейти Закария - новият прессекретар на Белия дом ?

Коя е Кейти Закария - новият прессекретар на Белия дом ?

Британците преосмислят Brexit: възможно ли е завръщане в ЕС?

Британците преосмислят Brexit: възможно ли е завръщане в ЕС?

Американски изтребител удари товарен кораб край Иран

Американски изтребител удари товарен кораб край Иран

Експерти за белодробната чума в Русия: Рискът за България и ЕС е практически нулев

Експерти за белодробната чума в Русия: Рискът за България и ЕС е практически нулев

Тръмп: Путин иска мирно споразумение, Зеленски - не

Тръмп: Путин иска мирно споразумение, Зеленски - не

Водещи

Оставиха в ареста 14-годишния, обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Оставиха в ареста 14-годишния, обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Опасност в парковете на Пловдив: Хиляди дървета са болни и изгнили

Опасност в парковете на Пловдив: Хиляди дървета са болни и изгнили

Хотелите в Гърция поевтиняха през август за първи път след пандемията

Хотелите в Гърция поевтиняха през август за първи път след пандемията

  • Преди 30 минути
Просинечки отпадна от сметките на БФС за селекционер на България

Просинечки отпадна от сметките на БФС за селекционер на България

  • Преди 31 минути
Елиуд Кипчоге спечели маратон за първи път от три години

Елиуд Кипчоге спечели маратон за първи път от три години

  • Преди 45 минути
ГДБОП за бомбените заплахи: Целта е хаос и дестабилизация на държавата

ГДБОП за бомбените заплахи: Целта е хаос и дестабилизация на държавата

  • Преди 49 минути
125% надценка на маслото и 99% на кашкавала: Какво установи КЗП?

125% надценка на маслото и 99% на кашкавала: Какво установи КЗП?

  • Преди 53 минути
Валентин Радев: Случилото се с дроновете в Черно море ще продължава

Валентин Радев: Случилото се с дроновете в Черно море ще продължава

  • Преди 1 час
Мирчев: Работната хипотеза на службите е, че Русия стои зад атаките в Черно море

Мирчев: Работната хипотеза на службите е, че Русия стои зад атаките в Черно море

  • Преди 1 час
Меси с два гола четири дни след сълзите за Аржентина

Меси с два гола четири дни след сълзите за Аржентина

  • Преди 1 час
След сигнал за изгубен турист на Витоша: ПСС предупреди за неустойчиво време

След сигнал за изгубен турист на Витоша: ПСС предупреди за неустойчиво време

  • Преди 1 час
Къде се пътува трудно на 11 октомври: две ленти към София през Владая

Къде се пътува трудно на 11 октомври: две ленти към София през Владая

  • Преди 1 час
Съдът върна разследването за трагедията в "Граф Игнатиево" заради пропуски

Съдът върна разследването за трагедията в "Граф Игнатиево" заради пропуски

  • Преди 1 час
Британците преосмислят Brexit: възможно ли е завръщане в ЕС?

Британците преосмислят Brexit: възможно ли е завръщане в ЕС?

  • Преди 1 час
Зимата на 2026-2027 г. може да изненада Европа: Ето какво показват прогнозите

Зимата на 2026-2027 г. може да изненада Европа: Ето какво показват прогнозите

  • Преди 1 час