Чехия гласува на местни и сенатски избори – първи тест за управлението на Андрей Бабиш

В Чехия днес и утре се провеждат местни и сенатски избори, които се разглеждат като първи по-сериозен тест за обществените нагласи към правителството на премиера Андрей Бабиш, встъпило в длъжност през декември.

Избирателните секции отварят в 14:00 часа местно време, или 15:00 часа българско, като гласуването ще продължи и утре.

Над 8 милиона души имат право да избират общински съвети в повече от 6200 населени места. В големите градове сред основните теми на кампанията беше недостигът на жилища и поскъпването на имотите.

Паралелно с местния вот се избират и една трета от членовете на Сената – горната камара на чешкия парламент. Такива избори се провеждат на всеки две години.

Резултатите ще покажат дали либералната и консервативната опозиция ще успеят да запазят мнозинството си в горната камара, или управляващите партии и техните съюзници ще увеличат присъствието си.

Внимание преди вота привлече и президентът Петър Павел, след като обяви, че няма да може да гласува на местните избори в родното си село Черноучки заради частно пътуване извън Европейския съюз.

От президентството уточниха, че държавният глава съжалява за грешката в планирането. При местните избори в Чехия няма възможност за гласуване по пощата.