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Чехия няма да участва на „Евровизия“ в Бургас

Чехия няма да участва на „Евровизия“ в Бургас
БТА

Решението на Чехия да не участва в „Евровизия“ нанася нов финансов удар на Европейския съюз за радио и телевизия, след като Ирландия и Испания също обявиха намерението си да бойкотират музикалния конкурс през 2027 г. заради участието на Израел, отбелязва АФП

Чешката обществена телевизия обяви, че няма да участва през 2027 г. в песенния конкурс „Евровизия“ – най-голямото музикално събитие, излъчвано на живо по телевизията в света, като се позова на бюджетни съкращения, предаде АФП.

„Няма да видим чешкото знаме на сцената догодина“, написаха от медията в профила си в „Екс", като изразяват надежда страната да се завърне в музикалната надпревара в бъдеще. 

Съгласно правилата на „Евровизия“ само телевизионен оператор, член на Европейския съюз за радио и телевизия, може да изпрати изпълнител, който да представя дадена страна.

По време на изданието на конкурса тази година, проведено във Виена през май и спечелено от българката DARA, чешкият певец Даниел Жижка се класира на 16-о място с песента си Crossroads. Нито един чешки изпълнител досега не е успял да заеме първото място в „Евровизия", допълва АФП.

Коалиционното правителство в Чехия, оглавявано от милиардера Андрей Бабиш, иска да промени начина на финансиране на обществените медии и се ангажирал да намали субсидиите за тях, припомня осведомителната агенция. 

И двете медии вече обявиха съкращения на работни места и промени в програмите си. Чешкият парламент, където коалицията на Бабиш разполага с мнозинство, все още обаче не е гласувала тази реформа във финансирането на обществените медии, отбелязва АФП.

Критици, сред които и неправителствената организация „Репортери без граници“, остро осъдиха това предложение, тъй като смятат, че то застрашава независимостта на обществените медии. Чешката телевизия и радио проведоха символична стачка срещу този проект през юни, припомня АФП.

Критиците на премиера Андрей Бабиш го обвиняват също, че иска да ограничи независимостта на обществените медии, по подобие на своите съюзници – словашкия министър-председател Роберт Фицо или бившия унгарски премиер Виктор Орбан, който загуби изборите през април, допълва АФП.

Решението на Чехия да не участва в „Евровизия“ нанася нов финансов удар на Европейския съюз за радио и телевизия, след като Ирландия и Испания също обявиха намерението си да бойкотират музикалния конкурс през 2027 г. заради участието на Израел, отбелязва АФП.

Пет европейски държави – Нидерландия, Исландия, Ирландия, Словения и Испания – отказаха да участват в „Евровизия” тази година, като поставят под въпрос причините, поради които на Израел бе позволено да участва въпреки военните действия в ивицата Газа, докато Русия беше отстранена малко след нахлуването в Украйна, припомня АФП.

„Евровизия" през 2027 г. ще се проведе в Бургас. Двата полуфинала ще са на 11 и 13 май (вторник и четвъртък). Финалът ще е на 15 май, събота.

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